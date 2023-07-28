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體育

奧拿拿曼聯處子戰獲好評 37歲大衛施華宣布掛靴

【明報專訊】曼聯昨早在美國踢今夏第5場季前熱身賽，以0：2不敵皇家馬德里，新兵門將奧拿拿雖處子戰失兩球，賽後仍獲領隊坦夏格好評。另外，曾效力曼城的37歲皇家蘇斯達中場大衛施華，昨宣布因傷掛靴，結束20年職業球員生涯。

曼聯昨有卡斯米路及華拉尼首倒戈皇馬，但初段有18歲青訓中場高比文奴傷出，皇馬把握踢多一人的短暫優勢於6分鐘開紀錄，新加盟的中場祖迪比寧咸接應長傳，突破防線後於禁區頂巧妙笠射，射入加盟皇馬後首球，另一新兵前鋒祖斯奴，於89分鐘倒掛射破首為「紅魔」把關的奧拿拿十指關，為皇馬鎖定2：0勝局。

紅魔友賽負皇馬 坦帥批麾下把握力不足

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縱使奧拿拿在曼聯首戰失兩球，但展示準繩傳球能力，賽後仍獲領隊坦夏格讚賞，「我認為奧拿拿表現很好，當中有兩次很好的撲救，完成了要做的工作，而且很好地融入團隊」。而曼聯是役有15次攻門卻「食白果」，坦帥批評球隊把握力不足，疑向管理層在收購前鋒進度緩慢施壓。據報紅魔已向阿特蘭大開出6000萬歐元（約5.13億港元）求購丹麥隊前鋒賀蘭特，惟離這支意甲球隊要價仍差1000萬歐元。

至於阿仙奴雖有新兵迪格蘭賴斯因傷缺陣，但另一新援夏維斯建功，加上李安度杜沙特梅開二度，以5：3反勝巴塞隆拿，結束美國之旅。車路士則在另一場友賽被紐卡素逼和1：1。

另外，37歲皇家蘇斯達中場大衛施華昨宣布因傷掛靴，結束20年職業球員生涯。他早前隨隊季前集訓時，前十字韌帶受傷重創，預計需養傷至少1年。這名有日裔血統的西班牙前國腳，2003年於西甲的華倫西亞出道，2010年轉戰英超加盟曼城，助「藍月」13座錦標，包括4屆聯賽冠軍，2020年重返西甲轉投皇蘇至今。國際賽方面，他2006年首披大國腳戰衣，為西班牙隊合共上陣125場入35球，其間協助球隊贏得2010年世界盃，以及2008和2012年兩奪歐洲國家盃，至2018年退出「狂牛軍」。

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