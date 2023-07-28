張家朗世界賽男花8強飲恨

無緣連續兩屆奪牌 港女重團鬥意爭入4強

張家朗於男花個人賽64及32強分別以15：11及15：10擊敗韓國及匈牙利隊劍手。張家朗於16強再遇東京奧運4強對手的捷克劍手曹賓尼治，甫開賽便積極搶攻下，以15：8拿下勝利。張家朗晉級後在8強面對日本劍手松山恭助，一度落後14：11，張家朗雖成功追至14：14平手，但最後「決一劍」以14：15告負，無緣連續2屆奪牌。

至於蔡俊彥先在64強以15：13反勝世界排名9的埃及籍劍手Alaaeldin Abouelkassem，及後在32強以15：4輕勝比利時劍手，惟終在16強以10：15不敵世界排名第8的美國籍劍手Nick Itkin。楊子加、崔浩然則在64強分別以7：15及5：15不敵美國及日本籍劍手出局。

女佩個人賽方面，梁洛文、歐倩瑩及朱詠翹皆在64強分別以10：15、10：15及7：15不敵意大利、德國及美國籍劍手出局。

由世界排名第2江旻憓領銜的女子重劍隊先在32強以45：19輕勝摩洛哥隊，及後在16強以40：32擊敗愛沙尼亞隊，晉級今日舉行的8強，將與意大利隊爭入4強。而港隊在男子佩劍團體賽32強以42：45不敵格魯吉亞隊出局。

除女重團體賽外，港隊今將出戰男子花劍及女子佩劍團體賽。