港隊征戰成都世大運爭佳績 港乒一姐杜凱琹兼戰4項 笑言不信今任持旗手

明報記者 許嘉明 成都直擊

成都世大運開幕禮 港台電視32台 晚上19：55直播

世大運今日起至下月8日於成都舉行，港隊將派出205人代表團，當中142名運動員分別出戰12個項目，包括田徑、羽毛球、劍擊、游泳、乒乓球、跆拳道、網球、射箭、體操、武術、男子排球、女子排球。

寓賽於操備戰杭州亞運 首伙吳詠琳戰女雙

曾在東京奧運贏得乒乓女團銅牌的杜凱琹和蘇慧音皆首次出戰世大運，杜凱琹將兼顧4條戰線，分別出戰團體賽、女子單、雙打，以及混雙。她直言賽程緊密，期望能好好控制體力和心態，「我打4項賽事，如果有一項打得不好的話，希望不會影響心情。而且我在杭州亞運也是打足4項，世大運可以當作試驗，但我都會用盡全力去打，成績就聽天由命吧」。

杜凱琹將會分別伙拍何鈞傑及吳詠琳出戰混雙和女雙，她透露與後者首次拍檔，「吳詠琳比較年輕，但都有衝擊力，我對她有信心和期望，但我們第一次夾，也不會將目標定得太高」。她又稱世大運不乏國際賽場碰頭的對手，「中國隊就不用說了，日本隊有打T聯賽見過的球員，台灣、羅馬尼亞、斯洛伐克隊的都是老對手」。

蘇慧音久休復出平常心看待

至於因右手神經傷患休息逾半年的蘇慧音，將於世大運出戰女團和單、雙打，她直言期待這次復出戰，但期望以平常心參賽，「自己入讀大學一年，剛好趕上世大運，這個機會難得，我會好好珍惜。作為運動員，當然每場都想贏、想打出成績，但目前還是以重拾狀態為目標，與傷患共存下交出最好發揮」。

被問到會否希望成為持旗手時，兩人異口同聲指出這是一個榮幸，但杜凱琹笑言「覺得唔係乒乓球隊」，又反問記者「張家朗呢？」不過，香港劍擊隊正於意大利出戰世界賽，張家朗、蔡俊彥、朱詠翹、梁洛文等將於下周二抵達成都，勢必缺席開幕禮。蘇慧音得悉後，再補充「邊個持旗都一樣，但如果有份，我都想同你（杜）一齊做持旗手」。

陳卓琳領銜體操隊友初戰世大運

體操隊的陳卓琳、吳家祺和李萬軒皆是首次出戰世大運，當中陳卓琳曾參加全運會和全青運，她直言氣氛與平日比賽大不同，「在綜合運動會，能夠在選手村見到其他隊伍，可以互相為港隊打氣」。她在世大運將戰女子平衡木，但透露與亞運的動作或有不同，「我想改善落法，但動作剛開始練，希望趕及在亞運使出」。上月在亞洲賽男子跳馬得第7的吳家祺，則表示會使出與亞洲賽相同的動作，為亞運熱身。

（成都世大運）