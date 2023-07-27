港女足捲選人爭議 韋婉婷曾發文斥不公 主帥揭涉紀律問題

港女足前日公布杭州亞運22人決選名單，繼外流春武里女足的韋婉婷本月初在社交網發文，炮轟香港女足選人手法令人反感等，同樣落選的傅昭文即日在網上發長文控訴，對她與兩名女足冠軍傑志隊友落選理由感困惑，質疑選人多重標準及欠透明度，提及有港足訓練出席率更低的球員仍入選。

首公開韋婉婷曾不合理退隊

列卡度及黃若玲昨晚在女足操練前首向傳媒回應事件。列卡度稱每次選人決定都會引起落選球員不滿，但強調永遠開放與球員對話，「代表隊有準則甄選球員，包括技術、體能，比賽和訓練的表現，還有紀律和港隊出席率等，球員都是知道這些準則」。

列卡度除了提及已向9名球員交代落選原因，亦首次披露韋婉婷因紀律問題而落選，「她在2021年9月有入選亞洲盃外圍賽名單，當時疫情下很多事都好困難。但她突然以不合理原因退隊，我們要立即安排替代球員和機票」。問到韋婉婷及傅昭文會否已結束港足生涯，列卡度稱港隊大門會永遠打開，但承認已有一年沒與韋婉婷聯絡。韋婉婷上次代表港足上陣為2020年3月的土耳其盃。

黃若玲補充沒公開韋婉婷的情况是希望保護球員，又稱不會再評論事件，以及建議球員應直接向她提出問題，「可能現在的球員都是選擇這方式表達，我都有責任教球員做返好，不是不可講，但都要考慮內容會否影響到想投身這球圈的新人。女足在香港環境已很困難，資源常不足，若再有枝節發展只會停滯不前」。

女足經理：選人非數字遊戲

稱要多與球員溝通解決問題

至於被指個別球員入選受優待，黃若玲稱今次決選在女足冠、亞軍球員數目已相若，強調教練團有仔細商討，包括考量球員位置和踢法，「不是數字遊戲」。問到有否參與過程，她稱有太多行政工作分身不暇，只在公布前會知道名單，「我希望大家一致向前，可能要多點和球員溝通去解決問題」。

女足日內將到廣州集訓，下月13日於青衣運動場友賽泰國隊，9月亞運後，預計10月到外地友賽，備戰11月的東亞盃外圍賽。