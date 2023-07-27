體壇快訊：日本女足世盃晉16強

占士長子心臟驟停送院

NBA球星勒邦占士長子布朗尼（Bronny James），周一隨南加州大學校隊練習期間突然心臟驟停，一度留醫深切治療部（ICU），目前情况穩定已離ICU。另外，波士頓塞爾特人與陣中球星謝倫布朗簽下一紙5年總值3.04億美元（約23.7億港元）合約，寫下NBA最貴合約紀錄。

李吳配日本賽闖次圈

港隊混雙拍檔李晉熙／吳芷柔昨在日本羽毛球公開賽首圈，連續兩局以21：17的比分擊敗東道主組合金子祐樹／松友美佐紀，次圈硬碰4號種子的國羽組合馮彥哲／黃東萍。女雙首圈方面，楊雅婷／楊霈霖先取一局22：20下，以19：21、10：21反負中華台北隊，無緣晉級。女單方面，剛登世界一姐的韓國隊球手安洗瑩直落兩局輕取德國隊華裔選手李怡逢，晉級次圈。