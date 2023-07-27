明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

曼城險勝拜仁 哥帥力挽基爾獲加

【明報專訊】曼城昨晚藉守將拿樸迪於86分鐘建功，以2：1絕殺拜仁慕尼黑，連續兩場在東京舉行的季前熱身賽報捷。倒戈的「藍月」主帥哥迪奧拿此役以盛傳轉會拜仁的右閘基爾獲加擔任隊長，賽前雖強調會極力挽留這名英格蘭國腳，但亦難言定會成功。

上仗挫橫濱水手的曼城，此戰先收起攻擊手艾寧夏蘭特、菲爾科頓及中場洛迪卡斯簡迪等主力，改由祖利安艾華利斯、基亞利殊攻堅，來自車路士的新兵高華錫亦坐鎮中場。22分鐘，曼城憑20歲小將中場占士麥艾迪打開紀錄領前上半場。曼城下半場調入夏蘭特、科頓和魯賓戴亞斯等，卻被有門將紐亞和前鋒湯馬士梅拿缺陣的拜仁，藉鋒將馬泰斯迪爾在82分鐘扳平。4分鐘後，拿樸迪為曼城鎖定2：1勝局，並令上季歐聯8強兩回合總成績大敗的拜仁，再度向「藍月」稱臣。

李察利臣戴帽 熱刺大勝獅城水手

熱刺同日藉或轉會拜仁的前鋒哈利卡尼射入12碼，上半場作客以1：1逼和先拔頭籌的新加坡球隊獅城水手，至下半場更憑李察利臣「戴帽」及盧施素建功，以5：1反勝。此外，今早在美國友賽皇家馬德里的曼聯，有翼鋒艾蘭加簽約諾定咸森林5年，據報轉會費1500萬鎊；狼隊前鋒魯爾占美尼斯則與富咸簽約3年，轉會費據報為500萬鎊。

上 / 下一篇新聞