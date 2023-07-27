曼城險勝拜仁 哥帥力挽基爾獲加

上仗挫橫濱水手的曼城，此戰先收起攻擊手艾寧夏蘭特、菲爾科頓及中場洛迪卡斯簡迪等主力，改由祖利安艾華利斯、基亞利殊攻堅，來自車路士的新兵高華錫亦坐鎮中場。22分鐘，曼城憑20歲小將中場占士麥艾迪打開紀錄領前上半場。曼城下半場調入夏蘭特、科頓和魯賓戴亞斯等，卻被有門將紐亞和前鋒湯馬士梅拿缺陣的拜仁，藉鋒將馬泰斯迪爾在82分鐘扳平。4分鐘後，拿樸迪為曼城鎖定2：1勝局，並令上季歐聯8強兩回合總成績大敗的拜仁，再度向「藍月」稱臣。

李察利臣戴帽 熱刺大勝獅城水手

熱刺同日藉或轉會拜仁的前鋒哈利卡尼射入12碼，上半場作客以1：1逼和先拔頭籌的新加坡球隊獅城水手，至下半場更憑李察利臣「戴帽」及盧施素建功，以5：1反勝。此外，今早在美國友賽皇家馬德里的曼聯，有翼鋒艾蘭加簽約諾定咸森林5年，據報轉會費1500萬鎊；狼隊前鋒魯爾占美尼斯則與富咸簽約3年，轉會費據報為500萬鎊。