何詩蓓長池世界賽梗頸四 200自無緣獎牌 奧卡拉簡破世績奪金

何詩蓓周三於200米自由泳連過初賽及準決賽兩關，當中在準決賽游出1分55.48秒，排名第5殺入決賽。去年因腳傷放棄參與長池世界賽的她，昨仗反應時間為第2快的0.69秒，但首50米落後澳洲隊雙星迪米絲和奧卡拉簡，以及加拿大隊16歲新星麥堅杜殊居第4。

何詩蓓雖在完成100米時曾以0.01秒之微反超奧卡拉簡升至第3，但奧卡拉簡展現凌厲後勁，最後50米更反超首150米一直領先的迪米絲，以1分52.85秒打破意大利隊泳手比歷堅妮在2009年創下的世界紀錄奪金。何詩蓓則最終以0.31秒之差屈居於打破青年世界紀錄奪銅的麥堅杜殊，與頒獎台擦身而過。同日另一名港隊女將歐鎧淳，昨在50米背泳初賽以28.63秒完成，總成績排第27名。何甄陶則於100米自由泳初賽游出50.21，位列第47名；兩人均無緣決賽。

「繳最佳表現仍不夠」 今轉戰100自

何詩蓓其後稱：「事實是即使你有時交出最佳表現仍不足夠。不過比賽尚未結束，明（今）日仍有100米自，所以會繼續努力。」她今早9時47分轉戰100米自由泳初賽，如順利晉級將於同晚再戰準決賽，決賽則於明晚上演。混血男將趙浩俊（Adam Chillingworth）則會出戰200米蛙泳初賽。

覃海洋50蛙封王 兼助接力隊奪金

另外，中國隊泳手覃海洋昨晚於男子50米蛙泳決賽以26.29秒的時間，以0.3秒之優勢力壓上屆冠軍的美國隊泳手歷芬克（Nic Fink）奪金 。他及後聯同徐嘉余、張雨霏及程玉潔於4×100米混合泳接力賽，以3分38.57秒首名觸池。連同日前在100米蛙泳決賽封王，覃海洋已為中國隊取得3金。