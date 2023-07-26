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體育

麥巴比或投希拉爾一季 傳破紀錄3億歐元轉會費求購 明夏再登艦

【明報專訊】法國隊球星基利安麥巴比（圖）早前拒與法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）續約後，這名24歲前鋒獲沙特阿拉伯球會希拉爾以破世界紀錄轉會費紀錄的3億歐元（約25.9億港元）求購，據報PSG已基本同意交易。由於該合約僅為期一年，亦令其明夏以自由身加盟西甲班霸皇家馬德里的傳聞甚囂塵上。

雙方同意交易 年薪料達7億歐元

PSG赴日友賽悶和艾納斯

麥巴比與PSG的合約將於明夏屆滿，由於早前在會方給出的續約「最後通牒」後這名法國國腳最終無動於衷，加上PSG相信對方已與皇家馬德里達成協議，於明夏以自由身加盟，會方為免明夏人財兩失，正積極尋求今夏將其放售。據報這支法甲班霸已接獲希拉爾開出的3億歐元報價，並已基本同意交易，一旦成事將打破2017年尼馬從巴塞隆拿以2.2億歐元（約19.1億港元）加盟PSG的世界轉會費紀錄。

儘管PSG已接受希拉爾的報價，但目前希拉爾仍未與球員接洽。據報這支沙特球會向麥巴比開出2億歐元（約17.2億港元）年薪，加上商業活動及100%肖像權收入後，年薪可達7億歐元（約60.4億港元），且合約只為期一年，讓麥巴比可於明夏如願自由身加盟「銀河艦隊」。而若然PSG無法在8月1日前將麥巴比出售，據報屆時將需向對方支付6000萬歐元（約5.1億港元）的「忠誠獎金」。

另外，PSG昨在日本與有基期坦奴朗拿度（C朗）助陣的沙特球會艾納斯踢季前熱身賽，最終雙方悶和0：0，日前從曼聯加盟的左閘阿歷士迪尼斯是役下半場後備入替，為艾納斯演「地標戰」。而PSG將在後日出戰日職球會大阪櫻花。

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