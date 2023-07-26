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體育
2023年7月26日星期三
港隊杭州亞運授旗 逾900人參戰寫歷史
港拳擊隊唯一代表 曹星如初戰亞運冀爭獎牌
港足大軍曝光 北上超齡兵助陣 林衍廷冀連續4屆小組出線
39港將率先赴成都備戰世大運 黃澤林平常心看待成敗
傑志抵泰集訓踢5場友賽 今鬥武里南聯
菲律賓挫新西蘭 取隊史女足世盃首勝
體壇快訊：伍家朗日羽賽首圈止步
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江旻憓世界賽8強止步 無緣連續3屆個人賽奪牌
麥巴比或投希拉爾一季 傳破紀錄3億歐元轉會費求購 明夏再登艦
何詩蓓長池世界賽200自爭港隊首金
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【明報專訊】（請看附圖）
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