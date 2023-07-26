39港將率先赴成都備戰世大運 黃澤林平常心看待成敗

曾奪兩項青年組男雙大滿貫的19歲新星黃澤林，出發前直言對首戰世大運感興奮，「首次以大學生身分出戰，亦未曾打過如此大型的比賽，既期待又新奇」。上月剛奪個人職業賽首個男單冠軍的他，強調以平常心看待，「個個都想贏，我都是保持這心態，但不想給自己太多壓力，希望當是普通比賽放鬆打」。

是次世大運雲集世界各大專院校運動好手，性格外向的黃澤林亦笑言，希望屆時可結識多些新朋友。

王康怡身兼3項 首伙黃澤林戰混雙

同樣首征世大運的王康怡亦表興奮，這名21歲女將今屆會分別參戰女單、女雙及混雙，她亦不諱言擔心體能及天氣問題，「今次要打3項，每項都盡力而為啦！我都擔心體能問題，因成都天氣太熱，假如一日打3場，就會比較吃力，賽後恢復會變得很重要」。此外，她今次將首度伙拍黃澤林出戰混雙，但透露二人因各自比賽欠缺磨合，料臨場發揮成關鍵。而黃澤林則透露二人自小一起訓練，「都是好朋友，相信默契不會差」。

本屆世大運由本周五起一連12日於成都舉行，合共142名港隊運動員分途出戰12個體育項目，包括網球、田徑、劍擊、乒乓球、游泳、跆拳道及武術等。