港隊杭州亞運授旗 逾900人參戰寫歷史

【明報專訊】杭州亞運和東亞青年運動會舉行在即，中國香港體育協會暨奧林匹克委員會昨於九龍公園體育館舉行代表團授旗禮。不過，兩屆亞運金牌得主「跳馬王子」石偉雄意外未在大軍名單，代表團團長霍啟剛直言「仍跟體操總會協商」。
杭州亞運將於9月23日至10月8日舉行，港隊將派出由41個體育總會提名約930人的代表團出戰，為歷年之最。港隊上屆雅加達亞運表現出色，勇奪8金18銀20銅，霍啟剛期望港隊今屆獎牌數量可超越上屆。
石偉雄世界賽撞期待「與總會協商」
吳翹充姚錦成勢迎生涯最後大賽
不過，兩屆金牌得主石偉雄意外不在名單，有指因亞運和世界賽賽程相撞，故港將只能「二揀一」。霍啟剛表示：「亞運和世界賽賽程相撞，仍跟體操總會協商，或要看兩項賽事爭獎牌的機會，這留給教練決定」。
體操隊「吊環王子」吳翹充將第4次出戰亞運，惟他透露這次或是最後一次於大賽亮相，盼以享受心態完成最後探戈，「出賽動作難度算是前列水平，只要能穩定發揮，便有足夠競爭力。都比過好多次賽，強行催谷狀態只會自亂節奏，會在比賽前夕才逐步把自己推至巔峰」。吳翹充上屆以0.05分之差得「梗頸四」無緣獎牌，上月則在新加坡舉行的亞洲賽摘銅，他直言該獎牌為本屆亞運衝擊獎牌注下強心針，「此前有段長時間沒出外比賽，結果有獎牌落袋，自然增添信心」。
七人欖球星級翼鋒姚錦成同為亞運四朝元老，他亦將於杭州上演告別戰，心情既不捨又感壓力，因他期望與球隊衛冕，「我想以金牌結束球員生涯，現要想辦法平復壓力」。港隊將於8月19至20日出戰首站亞洲系列賽，姚錦成稱這為亞運前最重要賽事，「應該九成球隊都會派出亞運名單，以作最後準備」。
馬會推獎勵計劃 亞運奪金可獲百萬
另外，香港賽馬會將推出為期3年的「優秀運動員獎勵計劃」，向7個大型運動會的獎牌得主頒發獎金，以杭州亞運為例，個人項目的金牌得主可獲100萬元，而團體項目則可得200萬元。銀牌方面，個人項目可獲50萬、團體項目為100萬；至於個人項目銅牌獎金為25萬，團體項目獎金為50萬元。
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