港隊杭州亞運授旗 逾900人參戰寫歷史

杭州亞運將於9月23日至10月8日舉行，港隊將派出由41個體育總會提名約930人的代表團出戰，為歷年之最。港隊上屆雅加達亞運表現出色，勇奪8金18銀20銅，霍啟剛期望港隊今屆獎牌數量可超越上屆。

石偉雄世界賽撞期待「與總會協商」

吳翹充姚錦成勢迎生涯最後大賽

不過，兩屆金牌得主石偉雄意外不在名單，有指因亞運和世界賽賽程相撞，故港將只能「二揀一」。霍啟剛表示：「亞運和世界賽賽程相撞，仍跟體操總會協商，或要看兩項賽事爭獎牌的機會，這留給教練決定」。

體操隊「吊環王子」吳翹充將第4次出戰亞運，惟他透露這次或是最後一次於大賽亮相，盼以享受心態完成最後探戈，「出賽動作難度算是前列水平，只要能穩定發揮，便有足夠競爭力。都比過好多次賽，強行催谷狀態只會自亂節奏，會在比賽前夕才逐步把自己推至巔峰」。吳翹充上屆以0.05分之差得「梗頸四」無緣獎牌，上月則在新加坡舉行的亞洲賽摘銅，他直言該獎牌為本屆亞運衝擊獎牌注下強心針，「此前有段長時間沒出外比賽，結果有獎牌落袋，自然增添信心」。

七人欖球星級翼鋒姚錦成同為亞運四朝元老，他亦將於杭州上演告別戰，心情既不捨又感壓力，因他期望與球隊衛冕，「我想以金牌結束球員生涯，現要想辦法平復壓力」。港隊將於8月19至20日出戰首站亞洲系列賽，姚錦成稱這為亞運前最重要賽事，「應該九成球隊都會派出亞運名單，以作最後準備」。

馬會推獎勵計劃 亞運奪金可獲百萬

另外，香港賽馬會將推出為期3年的「優秀運動員獎勵計劃」，向7個大型運動會的獎牌得主頒發獎金，以杭州亞運為例，個人項目的金牌得主可獲100萬元，而團體項目則可得200萬元。銀牌方面，個人項目可獲50萬、團體項目為100萬；至於個人項目銅牌獎金為25萬，團體項目獎金為50萬元。