摩連迪斯「親民」訪港 簽名合照有求必應 信皇馬新季更勝上季

摩連迪斯昨午先赴FTC與一眾香港西甲足球學校學員交流，並寄語他們要享受足球，「即使不能夠成為職業足球員，但你亦能從中學習到其他東西，例如團體合作等。而我亦能看到他們的努力，以及家長背後的支持，但能夠享受足球才是最重要的」。

與港西甲足校20學員切磋球技

儘管摩連迪斯已經退役多年，仍吸引學員和家長找他簽名及合照，而他亦「有求必應」，表現親民。這名西甲大使亦有落場獻技，與約20名年輕球員切磋。

摩連迪斯2003年夏天曾隨皇馬赴港與港足進行友誼賽，相隔多年再次訪港，他稱「香港是一個很美麗的城市，惟香港真的離西班牙太遠，所以沒有太多到訪的機會，而我很珍惜及享受這次旅程，希望之後再有機會訪港」。他退役後生活仍圍繞足球，除擔任西甲大使外，亦有擔任評述員。

摩連迪斯指今夏加盟皇馬的祖迪比寧咸、艾達古拿等新援都有很好的潛力，「他們都是很好的球員，但他們始終要適應新環境、語言、生活模式及球會文化，過去曾出現夏薩特的例子，所以一切的變數還很大」。此外，摩連迪斯相信皇馬在新季的成績會比去季好，「球會目標一直是贏盡所有錦標，但去年最後只贏得西班牙盃，今年一定會交出更好的成績」。

另外，自基斯坦奴朗拿度（C朗）在今年初赴沙特阿位伯加盟艾納斯後，多名原效力歐洲球會的球員，包括皇馬前中鋒賓斯馬皆選擇赴沙特「掘金」，摩連迪斯認為球員選擇在生涯晚期賺取更多薪金是人之常情，但球員若希望保持最佳狀態，則必須留在頂級聯賽。

香港西甲足球學校行政總裁陳智康則盼望透過定期邀請球星來港，推動香港足球發展，並希望在未來能邀請巴塞隆拿名宿兼大使佩奧爾訪港。