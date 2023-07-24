摩連迪斯「親民」訪港 簽名合照有求必應 信皇馬新季更勝上季

【明報專訊】西甲傳奇球星摩連迪斯昨於將軍澳足球訓練中心（FTC）與香港西甲足球學校學員交流，這名47歲的西甲大使十分親民，簽名合照來者不拒。曾效力皇家馬德里的摩連迪斯在接受訪問時提到舊會今夏在轉會窗的收購，相信「銀河艦隊」新季成績會有進步。
摩連迪斯昨午先赴FTC與一眾香港西甲足球學校學員交流，並寄語他們要享受足球，「即使不能夠成為職業足球員，但你亦能從中學習到其他東西，例如團體合作等。而我亦能看到他們的努力，以及家長背後的支持，但能夠享受足球才是最重要的」。
與港西甲足校20學員切磋球技
儘管摩連迪斯已經退役多年，仍吸引學員和家長找他簽名及合照，而他亦「有求必應」，表現親民。這名西甲大使亦有落場獻技，與約20名年輕球員切磋。
摩連迪斯2003年夏天曾隨皇馬赴港與港足進行友誼賽，相隔多年再次訪港，他稱「香港是一個很美麗的城市，惟香港真的離西班牙太遠，所以沒有太多到訪的機會，而我很珍惜及享受這次旅程，希望之後再有機會訪港」。他退役後生活仍圍繞足球，除擔任西甲大使外，亦有擔任評述員。
摩連迪斯指今夏加盟皇馬的祖迪比寧咸、艾達古拿等新援都有很好的潛力，「他們都是很好的球員，但他們始終要適應新環境、語言、生活模式及球會文化，過去曾出現夏薩特的例子，所以一切的變數還很大」。此外，摩連迪斯相信皇馬在新季的成績會比去季好，「球會目標一直是贏盡所有錦標，但去年最後只贏得西班牙盃，今年一定會交出更好的成績」。
另外，自基斯坦奴朗拿度（C朗）在今年初赴沙特阿位伯加盟艾納斯後，多名原效力歐洲球會的球員，包括皇馬前中鋒賓斯馬皆選擇赴沙特「掘金」，摩連迪斯認為球員選擇在生涯晚期賺取更多薪金是人之常情，但球員若希望保持最佳狀態，則必須留在頂級聯賽。
香港西甲足球學校行政總裁陳智康則盼望透過定期邀請球星來港，推動香港足球發展，並希望在未來能邀請巴塞隆拿名宿兼大使佩奧爾訪港。