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2023年7月24日星期一
麥巴比獲希拉爾求購 傳開逾17億天價 球員組織批PSG施壓
曼聯友賽輕取阿仙奴 巴塞爆集體腸胃炎 鬥祖雲臨時取消
夏蘭特起孖 曼城東瀛行反勝水手
荷蘭小勝葡萄牙 下仗大戰美國壯行色
Out Out轉轉
維基加特煞科前保黃衣 環法鎖定兩連霸
長池世界賽揭戰幔 港隊女子4×100自接力創紀錄
艾卡拉斯領銜未竟全功 西班牙賀文盃小組出局
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摩連迪斯「親民」訪港 簽名合照有求必應 信皇馬新季更勝上季
陳浩源迎最後亞殘運 盼奪牌「好頭好尾」
體壇快訊：香港金牛作客大勝江蘇
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【明報專訊】（請看附圖）
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