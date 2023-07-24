維基加特煞科前保黃衣 環法鎖定兩連霸

環法第20站由法國東北部城市貝爾福（Belfort）起步，路線全長133.5公里，以Le Markstein為終點。效力珍寶車隊的丹麥籍車手維基加特，上周在第16及17站成功拉開，賽前總成績以7分35秒優勢拋離阿聯酋車隊的普加查，穩穿象徵領先的「黃色戰衣」。兩人本站連同4名車手鬥到最後關頭，維基加特在最後300米試圖突圍，但最終未能得逞，最終被普加查及東道主車手賓洛趕過，以第3名完成。普加查則贏得今季第2個分站冠軍，並將跟維基加特的差距收窄6秒。

普加查破天荒四奪最佳青年車手

不過，按照環法傳統，最後一站被視為總成績領先車手的勝利巡遊，其他車手不會發動進攻，因此擁有7分29秒優勢的維基加特，在煞科站回到巴黎香榭麗舍大道前，已經穩奪冠軍寶座。他賽後說：「很高興能第二次贏得環法，這是我本賽季的重大目標。這賽事向來都是獨特的，明年可以的話，我會再次捍衛冠軍頭銜。」24歲普加查雖連續兩年屈居亞軍，但仍破天荒連續4年贏得最佳青年車手獎項。