曼聯友賽輕取阿仙奴 巴塞爆集體腸胃炎 鬥祖雲臨時取消

曼聯賽前先後在兩場友賽以2：0和1：0打敗列斯聯及里昂，今在「美國之行」首擊遇上上季英超亞軍阿仙奴，並未派日前才加盟的門將奧拿拿上陣，改由37歲的湯希頓把關。「紅魔」此仗憑中場般奴費南迪斯及串演箭頭的查頓辛祖，先後於30和37分鐘射破阿仙奴門將蘭斯達爾的十指關，以兩球勝出。

而此場友賽不論賽果，都會有互射12碼環節，結果阿仙奴有法比奧韋拉「宴客」，曼聯則5輪全入，終以5：3再贏一仗。「兵工廠」此役有新兵中場迪格蘭賴斯及守將祖利安添巴首任正選，但表現並不突出，而球隊亦未能繼上仗以5：0大破美職明星隊後取得連勝。

曼、阿兩軍下場友賽分別對皇家馬德里及巴塞隆拿，後者昨本友賽祖雲達斯，卻因至少十多人患上腸胃炎而取消，但據報周中有望復賽對陣「兵工廠」。據報患病的巴塞球員中有後衞艾利加西亞、祖利斯古迪、巴迪和新兵中場奧里奧爾羅美奧等。

迪尼斯轉戰艾納斯

另外，被曼聯領隊坦夏格冷落的30歲巴西籍左閘阿歷斯迪尼斯，勢將轉會沙特阿拉伯聯賽球會艾納斯，與前隊友葡萄牙隊前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）再度合作；而湯希頓則據報獲得愛華頓和下季升上英超的盧頓垂青。曼聯今夏已有迪基亞約滿離隊，副選龍門甸恩軒達臣傳被諾定咸森林青睞。