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體育

麥巴比獲希拉爾求購 傳開逾17億天價 球員組織批PSG施壓

【明報專訊】基利安麥巴比拒與巴黎聖日耳門（PSG）簽新約事件再有發展。據法國傳媒昨報道，PSG為免讓該名法國隊前鋒明夏約滿免費離隊，已考慮來自沙特阿拉伯聯賽球會希拉爾斥資2億歐元（17.4億港元）的開價。另外，法國全國職業球員聯盟（UNFP）抨擊麥巴比被踢出季前熱身賽，強調所有球員都應獲僱主公平對待。

基利安麥巴比與PSG只餘1年合約，24歲的他早已表明不會簽新約，日前更盛傳已答應在明夏約滿回復自由身後，便會加盟皇家馬德里，惟PSG亦強調拒絕人財兩失，並一直尋找買家。據法國媒體《RMC Radio》報道，希拉爾願擲2億歐元收購麥巴比，而他若最終簽約兩或3年，每年均可獲4億歐元（約35億港元）。

希拉爾今夏已從歐洲主要聯賽買入中場魯賓尼維斯、米連高域沙域及後衛高列巴尼等球星，之前更盛傳以5億歐元（約43.5億港元）年薪利誘美斯來投，但該名36歲的阿根廷隊前鋒拒絕，並已加盟美職球會國際邁阿密。

未隨一隊東征 與青年軍操練

傳言亦被車路士相中的麥巴比，日前雖曾在季前熱身賽首戰射入一球，協助PSG兩蛋贈勒哈弗爾，但仍被剔出「亞洲之行」的29將大軍以外，無緣先後友賽艾納斯、大阪櫻花、國際米蘭和全北汽車，近日只能與球會青年軍一起練習，而此舉令PSG被UNFP指是「向僱員施壓」，又稱「所有球員必須享有與其他職業球員相同的工作條件」。

馬高施華接沙特報價後表忠

此外，富咸前鋒阿歷山大米祖域獲一直獲希拉爾青睞，惟兩度報價均被拒絕，令該名塞爾維亞國腳甚為不滿，富咸領隊馬高施華證實暫時不會派對方踢熱身賽，「他目前情况並不理想。這與他獲其他球會垂青沒有關係」。馬高施華又證實自己雖也獲沙特聯豪門垂青，但已向富咸表忠下季繼續領軍。

另外，33歲的利物浦隊長佐敦軒達臣已在沙特球會伊蒂法克完成體測，勢以1200萬鎊（約1.2億港元）的價錢，與這支由前隊友謝拉特執教的潛在新東家簽約3年，今周也將有望隨隊到克羅地亞集訓。

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