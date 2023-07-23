明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

背躍自我 鍾慧欣兌現天賦 不甘大賽陪跑 盼世大運亞運展競爭力

【明報專訊】對於身高1.79米的鍾慧欣來說，要以背越式躍過1.8米高的橫杆，並非易事。這名即將於9月首戰杭州亞運的24歲跳高港將，明白先天優勢不及後天努力，為了突破自我，願意揮灑汗水、兌現天賦，只因「從小到大，運動員就是我的身分認同」。

鍾慧欣從小學接觸田徑，及至中學開始嘗試七項全能，但她坦誠最初令她獲得滿足感的卻非跳高，而是鐵餅，「我在中二暑假去英國遊學團，但那時候吃得太多，導致體重急升。回港後，教練就叫我先不要跳高，不如去試鉛球和鐵餅，且看成績怎樣」。

一試之下，鍾慧欣在這兩項投擲項目表現不俗，在學界賽也能踏上頒獎台。不過，她笑言減磅後決心專注跳高，「如果鐵餅要去到最頂尖水平，我的訓練和身形也達不到要求，如果再練下去，我的人生會截然不同。」她的答案坦白得令人意外，但細想之下好像也在情理之中。語畢，鍾慧欣又哈哈大笑並再作補充，「我覺得跳高適合自己多一點，會是我想成為的自己」。

鍾慧欣自細身高手長，她不諱言自己在運動場上有先天優勢，在她眼中，跳高就是「應要做得好」的事。她在去年底的公民田徑賽跳過1.8米，成為繼香港紀錄保持者楊文蔚後，首名在室外賽事「過八」之人，但她未敢自滿，「我由細開始跳高，一直覺得自己成績不夠好，直到最近才感覺自己算是剛好合格的成績。我僅僅跳過自己的頭頂，但看看身旁的人，已跳過自己身高十幾厘米，我還有好遠的距離要追」。

從散漫變積極 歸功男友兼教練鞭策

講起近年的進步，鍾慧欣歸功於身兼教練一職的男友黃俊穎。她透露從2019年開始跟對方練習，加強重訓後彈跳力也有所改善。不過，黃俊穎笑言兩人並非一拍即合，最初教導對方時亦曾有分歧，「可能大家對認真的定義不一樣，我會覺得她態度散漫，以前她的訓練量和次數很少，練甚麼都覺疲累。後來成績好了，她明顯變得積極，也會主動研究訓練課表」。

今年2月在哈薩克舉行的亞洲室內田徑錦標賽，鍾慧欣三次試跳1.84米皆未能過杆，終獲「梗頸四」。她從中汲取經驗，5月再赴台灣集訓，同時獲中華台北隊羽毛球一哥周天成，以及其物理治療師高敏珊指點，隨後再於台北田徑賽躍過1.84米，突破個人最佳成績（PB）。

鍾慧欣直言，與黃俊穎一起代表港隊參賽是二人共同目標，而兩人在亞洲賽也迎來機會，可惜鍾慧欣卻因扭傷腳踝導致成績未如理想。她在未來兩個月，將先後迎來生涯首次世界大學生運動會和亞運，這名港將直言希望展現競爭力，不甘陪跑，「出去比賽，我不甘心排在後面。跳高是我可以比其他人更叻的事，能帶給我很大滿足感，對我而言好重要，因我好勝心強，希望自己可變得比其他人更好」。

「運動員就是我的身分認同」

談及自己的專業，鍾慧欣自信地說：「從小到大，運動員就是我的身分認同」，她稱能代表港隊，也是外界對自己的肯定。她感激運動生涯上有黃俊穎互相砥礪，「和他一起出隊比賽，是我尋求進步的動力，我在他身上還有好多要學習的地方」。

文、圖：許嘉明

上 / 下一篇新聞