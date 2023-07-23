背躍自我 鍾慧欣兌現天賦 不甘大賽陪跑 盼世大運亞運展競爭力

鍾慧欣從小學接觸田徑，及至中學開始嘗試七項全能，但她坦誠最初令她獲得滿足感的卻非跳高，而是鐵餅，「我在中二暑假去英國遊學團，但那時候吃得太多，導致體重急升。回港後，教練就叫我先不要跳高，不如去試鉛球和鐵餅，且看成績怎樣」。

一試之下，鍾慧欣在這兩項投擲項目表現不俗，在學界賽也能踏上頒獎台。不過，她笑言減磅後決心專注跳高，「如果鐵餅要去到最頂尖水平，我的訓練和身形也達不到要求，如果再練下去，我的人生會截然不同。」她的答案坦白得令人意外，但細想之下好像也在情理之中。語畢，鍾慧欣又哈哈大笑並再作補充，「我覺得跳高適合自己多一點，會是我想成為的自己」。

鍾慧欣自細身高手長，她不諱言自己在運動場上有先天優勢，在她眼中，跳高就是「應要做得好」的事。她在去年底的公民田徑賽跳過1.8米，成為繼香港紀錄保持者楊文蔚後，首名在室外賽事「過八」之人，但她未敢自滿，「我由細開始跳高，一直覺得自己成績不夠好，直到最近才感覺自己算是剛好合格的成績。我僅僅跳過自己的頭頂，但看看身旁的人，已跳過自己身高十幾厘米，我還有好遠的距離要追」。

從散漫變積極 歸功男友兼教練鞭策

講起近年的進步，鍾慧欣歸功於身兼教練一職的男友黃俊穎。她透露從2019年開始跟對方練習，加強重訓後彈跳力也有所改善。不過，黃俊穎笑言兩人並非一拍即合，最初教導對方時亦曾有分歧，「可能大家對認真的定義不一樣，我會覺得她態度散漫，以前她的訓練量和次數很少，練甚麼都覺疲累。後來成績好了，她明顯變得積極，也會主動研究訓練課表」。

今年2月在哈薩克舉行的亞洲室內田徑錦標賽，鍾慧欣三次試跳1.84米皆未能過杆，終獲「梗頸四」。她從中汲取經驗，5月再赴台灣集訓，同時獲中華台北隊羽毛球一哥周天成，以及其物理治療師高敏珊指點，隨後再於台北田徑賽躍過1.84米，突破個人最佳成績（PB）。

鍾慧欣直言，與黃俊穎一起代表港隊參賽是二人共同目標，而兩人在亞洲賽也迎來機會，可惜鍾慧欣卻因扭傷腳踝導致成績未如理想。她在未來兩個月，將先後迎來生涯首次世界大學生運動會和亞運，這名港將直言希望展現競爭力，不甘陪跑，「出去比賽，我不甘心排在後面。跳高是我可以比其他人更叻的事，能帶給我很大滿足感，對我而言好重要，因我好勝心強，希望自己可變得比其他人更好」。

「運動員就是我的身分認同」

談及自己的專業，鍾慧欣自信地說：「從小到大，運動員就是我的身分認同」，她稱能代表港隊，也是外界對自己的肯定。她感激運動生涯上有黃俊穎互相砥礪，「和他一起出隊比賽，是我尋求進步的動力，我在他身上還有好多要學習的地方」。

文、圖：許嘉明