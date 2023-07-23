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體育

跟操黑山射手起孖 流浪友賽大勝深水埗

【明報專訊】港超球隊標準流浪下月15日出戰亞冠外圍賽，昨早友賽憑跟操的黑山籍前鋒卡丹奴域（Stefan Cadjenovic）梅開二度，以3：0輕取區隊深水埗。此外，前韓國U22中堅馬相訓亦隨隊試腳，昨仗後備入替。

前韓國U22中堅馬相訓試腳

流浪將於下月15日在旺角大球場出戰亞冠外對越南的海防FC。球隊本月中到泰國集訓9日後，昨早在酷熱天氣下於石硤尾公園友賽深水埗，正跟操的25歲黑山籍前鋒卡丹奴域正選上陣，在上半場一射一頂收死門將奧力斯，加上另一外援伊巴謙建功，大勝3：0。同跟操的31歲前韓國U22中堅馬相訓亦為流浪後備入替。他曾在韓職效力FC慶南及金泉尚武。

亞冠外球員註冊本月底截止。流浪總監李輝立稱會試用卡丹奴域3個月，又期望馬相訓能加強球隊防守力。總教練王家中稱友賽賽果非重要，更重要是從中找到不足，並預告下月初將友賽冠忠南區。

至於深水埗則暫有11名球員加盟，包括從傑志借用顏卓彬及張廣然。昨仗任隊長的25歲中場顏卓彬，將首次離開傑志效力其他本地球隊，他盼有穩定上陣爭取重獲港足徵召，「很多人說我上季踢傑志，現走去踢下游球隊，但自己沒多想這方面，來到就是想證明能力，從而再次入選港隊」。

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