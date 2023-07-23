PSG赴亞洲未攜麥巴比 傳決意掛牌放售

【明報專訊】法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）昨公布本周展開的亞洲之行大軍名單，其中近期因續約問題與球會高層關係緊張的球星基利安麥巴比意外落選。轉會專家羅曼奴則爆料稱，PSG相信該名24歲法國隊射手已私下跟皇家馬德里達成協議，將於明夏自由身離隊「登艦」，因此決意將其掛牌尋求套現。
16歲胞弟伊芬隨隊東征
PSG日前進行新季首場熱身賽，以2：0輕取法甲「升班馬」勒哈弗爾；麥巴比是役下半場入替，並在補時階段射入奠勝球開齋。惟PSG及後公布亞洲之旅29人名單中，麥巴比卻名落孫山，他的16歲胞弟伊芬（Ethan Mbappe）則從青年軍提拔隨隊東征。至於同樣盛傳離隊的星將尼馬則榜上有名。
麥巴比明夏約滿PSG，會長艾基拉菲月初曾發「最後通牒」，要求他兩周內決定是否續約，否則將其掛牌出售。如今麥巴比缺席亞洲之旅，轉會專家羅曼奴透露，雖然PSG自發出「通牒」後未曾與麥巴比磋商，但會方相信對方已先斬後奏，答應明夏免費加盟皇馬，因此決心今夏將其放售，避免屆時人財兩失。
亞洲行加開韓國站鬥全北
新兵李康仁有望祖國獻技
PSG昨抵日本，周二及五將在大阪分別友賽基斯坦奴朗拿度在陣的沙特球會艾納斯，以及日職的大阪櫻花，下月1日則在東京鬥意甲勁旅國際米蘭。此外，該隊日前落實亞洲行加開韓國站，將於下月3日在釜山對陣當地班霸全北汽車，意味今夏來投的韓國隊中場李康仁有望在祖國獻技。