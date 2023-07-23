PSG赴亞洲未攜麥巴比 傳決意掛牌放售

16歲胞弟伊芬隨隊東征

PSG日前進行新季首場熱身賽，以2：0輕取法甲「升班馬」勒哈弗爾；麥巴比是役下半場入替，並在補時階段射入奠勝球開齋。惟PSG及後公布亞洲之旅29人名單中，麥巴比卻名落孫山，他的16歲胞弟伊芬（Ethan Mbappe）則從青年軍提拔隨隊東征。至於同樣盛傳離隊的星將尼馬則榜上有名。

麥巴比明夏約滿PSG，會長艾基拉菲月初曾發「最後通牒」，要求他兩周內決定是否續約，否則將其掛牌出售。如今麥巴比缺席亞洲之旅，轉會專家羅曼奴透露，雖然PSG自發出「通牒」後未曾與麥巴比磋商，但會方相信對方已先斬後奏，答應明夏免費加盟皇馬，因此決心今夏將其放售，避免屆時人財兩失。

亞洲行加開韓國站鬥全北

新兵李康仁有望祖國獻技

PSG昨抵日本，周二及五將在大阪分別友賽基斯坦奴朗拿度在陣的沙特球會艾納斯，以及日職的大阪櫻花，下月1日則在東京鬥意甲勁旅國際米蘭。此外，該隊日前落實亞洲行加開韓國站，將於下月3日在釜山對陣當地班霸全北汽車，意味今夏來投的韓國隊中場李康仁有望在祖國獻技。