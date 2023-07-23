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體育

美斯處子戰入罰球奠勝 領邁阿密絕殺藍十字 班主碧咸激動泛淚

【明報專訊】美斯昨於萬眾矚目下首為美職球隊國際邁阿密上陣，即有夢幻開局。這名36歲阿根廷球王在美墨聯賽盃後備上陣40分鐘，於補時4分鐘直入罰球奠勝，協助以2：1絕殺墨西哥球隊藍十字，更令同為罰球專家的班主之一碧咸在台上看到眼泛淚光。

逾2萬人見證地標

占士細威成座上客

今夏約滿離開法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）的美斯，以自由身轉投國際邁阿密後昨迎來新東家處子戰，聯同另一球星新兵布斯基斯先列後備，DRV PNK球場座無虛席有逾2萬人入場。作為美斯在美國球壇的首戰，多名當地體壇巨星均成座上客，包括現效力NBA洛杉磯湖人的球星勒邦占士，以及網壇傳奇「細威」莎蓮娜威廉絲等，當中曾在邁阿密熱火效力的勒邦占士，更獲安排坐在邁阿密後備席後方的VIP區，並在賽前與美斯「識英雄重英雄」，擁抱寒暄一番。

國際邁阿密在這場美墨聯賽盃分組賽，於44分鐘先開紀錄，半場領先1球。美斯與布斯基斯於54分鐘後備入替，齊上演「地標戰」。美斯落場後即接過隊長臂章，多次直線傳送助攻隊友攻門。邁阿密於65分鐘被扳平，不過美斯在完場前救駕，他雖曾橫傳隊友撞射破網但越位「食詐糊」，但在94分鐘於禁區頂直射罰球破網，首仗登場即助新東家以2：1絕殺藍十字，令班主之一的「萬人迷」碧咸在台上表現激動眼泛淚光。

美斯是役上陣40分鐘，3次攻門兩球中龍並攻入1球，26次傳球24次成功、兩次長傳及1次嘗試過人，當選賽事最佳球員。他賽後形容勝仗重要，「我知道這場勝仗對增強球隊信心非常重要。主射罰球時就像我一直以來所做，知道必須要射入，很高興能夠做到」。

美媒讚罰球軌迹「改寫美國足球史」

球員時代同為罰球專家的碧咸也大讚美斯，「老實說，當我看到有罰球機會，就想到結局會是這樣。看到美斯來到美職聯比賽，對所有入場球迷都有如夢想成真」。有美國傳媒賽後更報道，美斯後備絕殺有如「荷李活的劇本」，還形容罰球的軌迹，「有如將改變美國足球歷史的美麗弧線」。

另外，今夏被巴塞隆拿放棄的29歲法國籍後衛烏姆迪迪，昨落實以自由身轉投法甲球會里爾，雙方簽約兩年，亦是他相隔7年再戰法甲。

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