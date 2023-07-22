美國爭連霸首擊先鬥越 英格蘭初戰遇海地 中日分途迎敵

美國隊過去8屆女足世界盃曾四度封王，歷來最差成績亦取下季軍，今屆自然成為奪標大熱下，力爭破天荒連續3屆摘冠。4年前奪標後走馬上任的安當奴夫斯基說：「那（往績）就是這份工作的壓力所在，但我視之為助力，它已變成激情和興奮，協助我的備戰工作。這是一支融合老嫩球員、精力充沛和充滿熱情的球隊。」他亦無視東道主之一的新西蘭隊在揭幕戰爆冷挫前冠軍挪威隊，「我們不用回望已發生的事，只知前面全是強敵」。

水慶霞盼領國家隊至少入16強

西班牙大勝 同組日本今鬥贊軍

D組中國隊於世盃最佳成績是1999年的亞軍，主帥水慶霞稱今晚首場對手丹麥隊近年進步神速，外圍賽更未嘗落敗，又特別指出英格蘭隊是歐洲冠軍，故此盼「鏗鏘玫瑰」的成績「起碼不低於上屆（16強）」。

C組前冠軍日本隊主帥池田太在今午對陣贊比亞隊前則說：「我們已準備就緒，首戰是異常重要的，必須小心翼翼。」昨天比賽方面，與「大和撫子」同組的西班牙隊以3：0大勝哥斯達黎加隊；A組瑞士隊以2：0輕取菲律賓隊後，以較佳得失球差領前次席的新西蘭隊；B組加拿大隊在40歲隊長姬絲汀冼佳雅「宴客」下，被尼日利亞隊爆冷逼和0：0，落後此組「一姐」另一東道主球隊澳洲兩分。