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體育
2023年7月22日星期六
奧拿拿入魔把關 簽約5年 與坦帥故劍重逢 盼「創屬於自己的傳奇」
文尼勢離拜仁投奔沙特聯 料加盟艾納斯伙C朗
Out Out轉轉
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徐英偉任足總副主席 主理市場推廣
甘普獨取54分 難阻香港金牛主場不敵遼寧
體壇快訊：港隊跳繩世界賽累積34金
電視精選
世界冠軍比素訪港展球技 分享榮譽背後心路歷程 目標做世一
劉慕裳亞洲賽摘金寫港隊歷史 女子個人形挫宿敵清水希容首封后
李卓耀韓國賽不敵日本一哥 8強止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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