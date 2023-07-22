文尼勢離拜仁投奔沙特聯 料加盟艾納斯伙C朗

艾納斯不敵賓菲加 C朗重遇天使

法明奴為新東家「地標」梅開二度

沙迪奧文尼去夏由利物浦轉投拜仁慕尼黑，惟因表現未如理想，更曾在歐聯不敵曼城賽後於更衣室向隊友利萊辛尼施襲，成為被放棄的導火線，而隨着沙特聯列強大肆招兵買馬，文尼亦與C朗效力的艾納斯扯上關係，並據報雙方陣營已接觸數次。羅曼奴說：「經過新一輪的洽談後，文尼終於對加盟艾納斯持開放態度，並就合約細則展開討論。」未幾，羅曼奴稱文尼已接受艾納斯開出的條件，令這宗文易勢將水到渠成。

此外，日前在友賽吞下西甲球隊切爾達5蛋的艾納斯，昨又以1：4大敗在賓菲加腳下，其間早前回巢該支上季葡超冠軍的「天使」迪馬利亞建功外，亦曾在中場與C朗在中場短兵相接時，瀟灑「剔」過對方但最終被這名昔日的皇家馬德里隊友從後侵犯倒地。

至於另一沙特球隊吉達艾阿里在新兵羅拔圖法明奴首次上陣及梅開二度下，在友賽以18：0狂勝奧地利乙組隊USV施圖爾弗爾登。美職球會國際邁阿密則落實與34歲左閘佐迪艾巴簽約至明年，並有權續約1年。這名今夏約滿巴塞隆拿的西班牙國腳，將可與前隊友美斯和布斯基斯再度合作。