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體育

奧拿拿入魔把關 簽約5年 與坦帥故劍重逢 盼「創屬於自己的傳奇」

【明報專訊】曼聯昨落實由國際米蘭收購門將奧拿拿，簽約5年，將披上24號球衣。這名27歲喀麥隆籍門將已抵美國會合大軍參與季前熱身賽，加上中場般奴費南迪斯落實獲任命為新隊長，領隊坦夏格正式帶領「紅魔」步入新時代。

奧拿拿簽約曼聯至2028年6月，再加可延長一年條款，將續披在阿積士及國米長期選擇的24號球衣，是他4月2日生日所組成的號碼。英國廣播公司（BBC）報道，轉會費約4380萬鎊（約4.4億港元），再加340萬鎊（約3420萬港元）浮動獎金條款，令他成為歷來轉會費最高的喀麥隆球員。

般費落實替馬古尼任曼聯隊長

曼聯正於美國備戰季前熱身賽，明晨將於新澤西大戰阿仙奴。奧拿拿已飛往紐約會合新東家。這名27歲門將在曼聯官網說，能加盟曼聯是莫大榮幸，「我一生都在努力，克服很多困難才能達到這目標，我會為這段新旅程奮鬥」。他稱紅魔史上有眾多難以置信的門將，「我將傾盡全力在未來數年創造屬於自己的傳奇」，又提及很高興有機會跟坦夏格再共事，急不及待想在新球隊發揮作用。有報道更稱，奧拿拿年少時視紅魔前門將雲達沙為學習對象。

奧拿拿出身巴塞隆拿青訓，2017至22年在阿積士與坦夏格合作征戰5季荷甲，上季加盟國際米蘭即奪意大利盃及意大利超級盃，縱在歐聯屈居亞軍，但在決賽展示出眾腳下用球能力，成取代迪基亞的關鍵。

不過，奧拿拿2021年在阿積士因誤服含禁藥成分的減肥藥，被歐洲足協重罰停賽9個月；去年底卡塔爾世界盃時，他在首場分組賽後因拒絕主帥要求，改變常後場控球及出迎組織進攻的風格，中途被逐回國，隨後宣布退出國家隊。

此外，曼聯落實般奴費南迪斯為新隊長，取代早前卸任的中堅哈利馬古尼。這名28歲葡萄牙隊中場上季上陣62場，在馬古尼未獲正選時，多達42場已戴上隊長臂章，亦與馬古尼攜手高舉英格蘭聯賽盃。

當拿隆馬家中遇劫

被毆兼失400萬財物

另外，據報巴黎聖日耳門（PSG）門將基安盧基當拿隆馬近日在巴黎家中被數名賊人闖入搶劫，與女友曾遭綑綁，其後鬆綁逃到鄰近酒店報警，經點算損失總值約50萬歐元（約435萬港元）財物，包括名表、珠寶和皮革製品。報道稱這名24歲意大利國腳頭部有兩處被毆打致「爆缸」流血。

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