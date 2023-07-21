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體育

港超編賽程受阻 勢9月開季 球場分配礙籌備 賽會首年盈餘近300萬

【明報專訊】港超賽會昨公布首年盈餘接近300萬元，連同「票房共享」等措施，10隊港超總受惠金額約38萬至71萬元。不過香港足球總會行政總裁譚秋朗承認，受分配場地影響編排賽程進度，新一季聯賽勢延至9月開鑼。

港超賽會上季成立，以足總轄下委員會形式運作，推出票房共享等措施，讓各隊港超互助開源節流。賽會昨舉行記者會公布2022/23年球季工作報告，足總主席霍啟山、傑志會長伍健等港超球隊高層均有出席。

上季港超共舉行151場比賽，門票總收入逾465萬元，收入最高兩仗為聯賽煞科傑志對理文，以及高級組銀牌決賽，收益共逾70萬元；扣除場租及足總佣金，全季賽事開支逾290萬元，票房淨收入為約59萬元。傑志及東方在票房共享「貢獻最多」，理文及港會做到自負盈虧，其餘6隊受惠計劃約有1萬至23萬元。而賽會重組獎金及獲賽馬會贊助菁英盃下，增加了122萬元額外獎金，4項錦標總獎金達282萬元。

港超賽會首年盈餘約297萬元，全數由10隊瓜分，連同票房共享及所有獎金，各隊總受惠金額為38萬至71萬元，其中理文、流浪、南區和香港U23受惠逾60萬元。賽會表示，來季增至11隊後將有183場比賽，勢增加開支，將續開源節流，又指上季發現旺角大球場和將軍澳運動場使費較大，已向足總提出意見，來季盡量編排有號召力賽事在這兩個球場舉行。

擬下月中先踢菁英盃 省港盃將復辦

此外，足總行政總裁譚秋朗稱，原定計劃8月18日開季，但該周中有兩場亞冠外圍賽，加上最近向康文署申請場地時，獲告知有球場需維修或已被其他團體預訂，以及個別球場要應付兩隊主場比賽下，暫未分配好一季場數，形容編排新季賽程為「從未試過咁大挑戰」，日內會再跟政府部門磋商，盼下周有定案。他稱初步暫定8月19日先踢菁英盃賽事，待9月才展開聯賽。

有傳約10名足總職員上月底約滿後離任，大部分為經理級或以上，包括競賽部主管葉冠求，以及轉到沙特阿拉伯球會就職的技術總監安頓。譚秋朗回應人事變動對編排賽程「沒有問題」，稱已在進行有關工作及招聘職位。他另透露年底或明年初將復辦省港盃，或跟大港腳備戰明年1月中亞洲盃決賽周撞期，故有機會派B隊出戰省港盃。

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