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2023年7月21日星期五
阿仙奴美國行首戰派5蛋 夏維斯開齋 賴斯添巴後備上陣地標
利物浦熱身賽告捷 軒達臣未入名單勢離隊
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張帥遇不公退賽 WTA稱對歧視零容忍
體壇快訊：港馬術隊9將11馬戰亞運
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郭嘉諾赴西乙艾高干學法兩周
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李卓耀挫印度名將 韓國賽晉8強
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【明報專訊】（請看附圖）
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