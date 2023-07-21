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體育

體壇快訊：港馬術隊9將11馬戰亞運

【明報專訊】香港賽馬會昨公布將派出歷來最大規模的亞運陣容，包括9名馬術隊成員和11對人馬組合，出戰於9月23日揭幕的杭州亞運。當中陳萃彥、何苑欣及蕭穎瑩將參加盛裝舞步。何苑欣亦將伙拍林立信、凌慇及蘇昱軒出戰三項賽。而林立信則將聯同賴楨敏、黎嘉怡及馬琳出戰場地障礙賽。

新援希爾雙雙 永倫銀牌挫福建

香港銀牌籃球賽男子高級組賽事昨晚續於灣仔修頓室內場上演，永倫憑泰那攻下26分6次助攻6個籃板，加上新援查雲希爾交出「雙雙」15分12個籃板，終以67：58擊敗康仁福建。崇德飛鷹則在尾場以77：73擊敗南青。

港隊世界賽公開水域接力第19

日前於日本福岡舉行世界游泳錦標賽公開水域女子5公里賽得亞洲第4的聶芷彥，昨伙拍港隊隊友林柏彤、冼展霆及方胤，聯手出戰4×1500米男女混合接力賽，最終以1小時19分31.8秒完成賽事，以第19名衝線。

巴黎明年1月再辦NBA常規賽

布魯克林籃網明年1月11日對上克里夫蘭騎士的NBA常規賽將移師至巴黎舉行，是NBA歷來第3場在巴黎舉行的賽事。另外，奧克拉荷馬雷霆與去季領軍打入季後附加賽的主教練戴格諾特續約。雷霆同日買斷今夏交易入隊老將基爾的合約。

維基加特環法拋離普加查

環法單車賽第17站由AG2R雪鐵龍隊的奧地利籍車手菲歷斯加爾（Felix Gall），以4小時49分8秒首名衝線，贏得個人環法首勝。擁黃色戰衣的珍寶車隊丹麥籍車手維基加特此站雖只得第4，但仍能擴大總成績優勢，以7分35秒拋離次席的斯洛文尼亞籍名將普加查。

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