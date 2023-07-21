利物浦熱身賽告捷 軒達臣未入名單勢離隊

利物浦昨仗開賽3分鐘即由改披9號戰衣的達雲紐尼斯先開紀錄，但及後被敵軍兩名德國前國腳史甸度及施巴斯坦真格，分別在39及50分鐘建功反超。「紅軍」戰至69分鐘由荷蘭隊射手加普扳平，加上葡萄牙國腳翼鋒迪亞高祖達補時梅開二度，最終以4：2驚險反勝。

利物浦兩名中場法賓奴及佐敦軒達臣，日前皆盛傳將轉戰沙特阿拉伯聯賽，其中有隨球隊前往德國的軒達臣，昨仗未列入大軍名單，使其加盟昔日隊友謝拉特執掌球隊伊蒂法克的呼聲大增。BBC、《衛報》等英國傳媒均指出，紅軍已同意伊蒂法克的1200萬鎊報價，軒達臣將與新東家簽約兩年。報道提到該名33歲英格蘭國腳本來因家庭因素，對轉戰沙特感到抗拒，但與領隊高普討論其前景後，終決定離隊接受新挑戰。

另據天空體育報道，富咸前鋒阿歷山大米祖域獲沙特豪門希拉爾青睞，惟兩度報價均被拒絕，令該塞爾維亞國腳大感不滿，更向親友明言「不會再為富咸效力」。至於曼城翼鋒馬列斯，則被指即將加盟吉達艾阿里。