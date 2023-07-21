利物浦熱身賽告捷 軒達臣未入名單勢離隊

【明報專訊】正於德國季前集訓的利物浦昨有新援阿歷斯麥亞里士打及蘇保斯拉爾「地標」下，在新季首場熱身賽以4：2反挫德乙球隊卡爾斯魯厄。「紅軍」據報已同意以1200萬鎊（約1.21億港元），把隊長佐敦軒達臣售予由「紅軍」名宿謝拉特執教的沙特聯球隊伊蒂法克；軒達臣昨仗未入大軍名單，勢於日內啟程赴當地體測並落實轉會。
利物浦昨仗開賽3分鐘即由改披9號戰衣的達雲紐尼斯先開紀錄，但及後被敵軍兩名德國前國腳史甸度及施巴斯坦真格，分別在39及50分鐘建功反超。「紅軍」戰至69分鐘由荷蘭隊射手加普扳平，加上葡萄牙國腳翼鋒迪亞高祖達補時梅開二度，最終以4：2驚險反勝。
利物浦兩名中場法賓奴及佐敦軒達臣，日前皆盛傳將轉戰沙特阿拉伯聯賽，其中有隨球隊前往德國的軒達臣，昨仗未列入大軍名單，使其加盟昔日隊友謝拉特執掌球隊伊蒂法克的呼聲大增。BBC、《衛報》等英國傳媒均指出，紅軍已同意伊蒂法克的1200萬鎊報價，軒達臣將與新東家簽約兩年。報道提到該名33歲英格蘭國腳本來因家庭因素，對轉戰沙特感到抗拒，但與領隊高普討論其前景後，終決定離隊接受新挑戰。
另據天空體育報道，富咸前鋒阿歷山大米祖域獲沙特豪門希拉爾青睞，惟兩度報價均被拒絕，令該塞爾維亞國腳大感不滿，更向親友明言「不會再為富咸效力」。至於曼城翼鋒馬列斯，則被指即將加盟吉達艾阿里。