伍家朗韓國賽挫大馬一哥李梓嘉闖次圈

港隊前帥黃達明首倒戈吞敗

伍家朗今年5月在社交網發文，指時任港隊男單教練黃達明在距離亞運只剩3個月時突請辭，並轉投敵陣加入其大馬同胞李梓嘉的教練團隊，黃達明隨後更在訪問中提及，視伍家朗為李梓嘉「必須擊敗的對手」。

伍家朗在韓國賽男單首圈正好遇上李梓嘉，兩人首局打得緊湊，港將後勁凌厲連奪6分，以21：15拔頭籌。雖然李梓嘉次局以21：18扳平，但伍家朗決勝局中段打出一段7：0攻勢，以21：17再下一城，激戰56分鐘下贏局數2：1，晉級次圈對另一大馬球手黃智勇。另一港將李卓耀亦於另一場男單首圈以直落兩局21：8輕取韓籍球手李宥奎過關。

至於李晉熙／吳芷柔在混雙首圈以直落兩局不敵日籍3號種子渡邊勇大／東野有紗，後者晉級次圈將鬥另一港隊組合鄧俊文／謝影雪。

港羽賽9月12至17紅館舉行

另外，香港羽毛球總會落實將於9月12至17日假香港體育館（紅館）舉行香港公開羽毛球錦標賽，並獲羽毛球運動品牌VICTOR冠名贊助。港羽賽為世界巡迴賽分站之一，屬明年巴黎奧運積分賽，獎金總額達42萬美元（約320萬港元）。