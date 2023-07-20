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體育

大埔新季維持700萬班費 與「和富」分道揚鑣 李志堅目標爭前五

【明報專訊】港超地區球隊大埔昨早在廣福公園正式開操。「綠戰士」新季與冠名贊助商和富社企分道揚鑣，班費維持約700萬元。4年前領軍首奪港超的李志堅回巢掌帥，新兵也有重返球隊的港足中場陳肇鈞，但大軍僅得20人，堅sir稱仍會以爭聯賽前五為目標。

伙陳肇鈞回巢 大軍暫僅20人

大埔上季以第7名完季，新季有15名球員留效，新加盟包括2018／19年港超冠軍成員陳肇鈞及門將錢兆琛，以及兩名巴西籍新兵前鋒馬卡雷拿及身高1.98米中堅馬高斯山度士。大軍暫僅得20人，李志堅承認人腳不足，「若20名球員都是當打固然可以，但陣中不少是青年球員，只盼他們『千祈唔好仆親』」。

李志堅曾在2016至19年執教和富大埔3季，領軍奪得港超及菁英盃冠軍。他之後轉投東方執教兩季，去年5月完約離隊。相隔兩季重拾教鞭，加上綠戰士規模已非當年爭標分子，堅sir稱成績可慢慢建立，又指對大埔有情意結，「自己教練生涯起點是教大埔青年軍，亦住過大埔很多年，很想跟球隊再走多趟」。上季效力晉峰半季的陳肇鈞，期望新季與恩師重逢「證明一啲嘢」。大埔下月2日起到韓國集訓一周。

大埔足球會主席林奕權透露班費維持約700萬元，稱組軍尚未完結，冀教練團續物色更多好球員。他亦確認冠名贊助多年的和富社企來季與球會終止合作，透露去年和富贊助佔球隊班費七分之一，承認對方退出有影響，會盡力覓其他贊助。

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