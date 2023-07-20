港男籃銀牌開鑼 東方首擊大勝 建龍飛馬絕殺晉裕

【明報專訊】香港銀牌籃球賽男子高級組賽事將於昨晚假灣仔修頓室內場掀起戰幔，建龍飛馬在頭場與升班馬晉裕激戰至最後一刻，終憑邱廣華絕殺得手，以78：76驚險取勝，晉級後於下周三硬撼南華。至於香港東方昨在尾場以78：53大勝漢友。
從甲二升班的晉裕，羅致劉子禮、蘇志樂、林萬進等人，眾將昨於銀牌揭幕戰甫開賽便不斷搶分，一度將優勢擴至11分。不過，建龍急起直追，劉家傑末段完成一記「4分打」，追至18：23完首節。建龍次節有邱廣華及馮嘉豪先後搏得and1，加上張馳岳多次殺入籃下，助球隊追至39：37完半場。
邱廣華上籃奠勝 今屆轉型打3號位
兩隊在下半場依然鬥得緊湊，雙方梅花間竹得分，晉裕決勝節有蘇志樂外投內切拉開9分優勢，惟建龍力追，劉家傑射入關鍵三分反超。晉裕在最後16.5秒有何俊傑剷籃扳平76：76，建龍連續要求兩個暫停，張馳岳被包夾後，分球予籃下的邱廣華，後者無視林萬進和蘇志樂的防守並上籃得手，領軍以78：76絕殺晉裕，拿下新季首勝。
邱廣華賽後直言，球隊今季多名主力離隊，希望可以為球隊承擔更多責任，他亦將梁兆華視作模版，期望轉型，「我希望從內線球員轉型至3號位，盼今季可以增強外投能力，為球隊擔起得分重任」。
永倫在今晚頭場銀牌7時正鬥康仁福建，而崇德飛鷹在尾場8時40分與南青碰頭。
翼龍宣布返港以修頓作主場
金牛大勝石家莊 NBL返勝軌
至於灣區翼龍昨宣布將主場從菲律賓移師至香港修頓室內場，角逐10月開打的東亞超級聯賽，港隊首席中鋒惠龍兒亦會續效翼龍。
另外，香港金牛昨晚則在全國男子籃球聯賽（NBL）續戰常規賽，外援甘普和迪加拿皆貢獻「雙雙」，前者攻入40分及17個籃板、後者則交出21分及14個籃板，領銜作客以123：87大勝石家莊翔藍，終止四連敗頹勢返勝軌。金牛明晚將重返修頓主場迎戰遼寧益勝。