港男籃銀牌開鑼 東方首擊大勝 建龍飛馬絕殺晉裕

從甲二升班的晉裕，羅致劉子禮、蘇志樂、林萬進等人，眾將昨於銀牌揭幕戰甫開賽便不斷搶分，一度將優勢擴至11分。不過，建龍急起直追，劉家傑末段完成一記「4分打」，追至18：23完首節。建龍次節有邱廣華及馮嘉豪先後搏得and1，加上張馳岳多次殺入籃下，助球隊追至39：37完半場。

邱廣華上籃奠勝 今屆轉型打3號位

兩隊在下半場依然鬥得緊湊，雙方梅花間竹得分，晉裕決勝節有蘇志樂外投內切拉開9分優勢，惟建龍力追，劉家傑射入關鍵三分反超。晉裕在最後16.5秒有何俊傑剷籃扳平76：76，建龍連續要求兩個暫停，張馳岳被包夾後，分球予籃下的邱廣華，後者無視林萬進和蘇志樂的防守並上籃得手，領軍以78：76絕殺晉裕，拿下新季首勝。

邱廣華賽後直言，球隊今季多名主力離隊，希望可以為球隊承擔更多責任，他亦將梁兆華視作模版，期望轉型，「我希望從內線球員轉型至3號位，盼今季可以增強外投能力，為球隊擔起得分重任」。

永倫在今晚頭場銀牌7時正鬥康仁福建，而崇德飛鷹在尾場8時40分與南青碰頭。

翼龍宣布返港以修頓作主場

金牛大勝石家莊 NBL返勝軌

至於灣區翼龍昨宣布將主場從菲律賓移師至香港修頓室內場，角逐10月開打的東亞超級聯賽，港隊首席中鋒惠龍兒亦會續效翼龍。

另外，香港金牛昨晚則在全國男子籃球聯賽（NBL）續戰常規賽，外援甘普和迪加拿皆貢獻「雙雙」，前者攻入40分及17個籃板、後者則交出21分及14個籃板，領銜作客以123：87大勝石家莊翔藍，終止四連敗頹勢返勝軌。金牛明晚將重返修頓主場迎戰遼寧益勝。