報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
體育
2023年7月20日星期四
女足世盃開鑼 美國爭三連霸 38歲韋冰露最後探戈 澳洲英格蘭誓當攔路虎
伊雲斯回巢曼聯簽短約 友賽亮相 拉舒福特續約5年 周薪32.5萬鎊
雲達沙腦出血礙無離ICU 報平安預告下周出院
韓後衛金玟哉投拜仁 5000萬歐元破亞洲球員轉會費紀錄
國際邁阿密巴塞化 勢日內簽佐迪艾巴
陳芋汐世界賽10米高台封后 全紅嬋摘銀
體壇快訊：水手友賽挫些路迪
電視精選
港男籃銀牌開鑼 東方首擊大勝 建龍飛馬絕殺晉裕
大埔新季維持700萬班費 與「和富」分道揚鑣 李志堅目標爭前五
伍家朗韓國賽挫大馬一哥李梓嘉闖次圈
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
女足世盃開鑼 美國爭三連霸 38歲韋冰露最後探戈 澳洲英格蘭誓當攔路虎
伊雲斯回巢曼聯簽短約 友賽亮相 拉舒福特續約5年 周薪32.5萬鎊
雲達沙腦出血礙無離ICU 報平安預告下周出院
韓後衛金玟哉投拜仁 5000萬歐元破亞洲球員轉會費紀錄
國際邁阿密巴塞化 勢日內簽佐迪艾巴
陳芋汐世界賽10米高台封后 全紅嬋摘銀
體壇快訊：水手友賽挫些路迪
電視精選
港男籃銀牌開鑼 東方首擊大勝 建龍飛馬絕殺晉裕
大埔新季維持700萬班費 與「和富」分道揚鑣 李志堅目標爭前五
伍家朗韓國賽挫大馬一哥李梓嘉闖次圈
女足世盃開鑼 美國爭三連霸 38歲韋冰露最後探戈 澳洲英格蘭誓當攔路虎
伊雲斯回巢曼聯簽短約 友賽亮相 拉舒福特續約5年 周薪32.5萬鎊
雲達沙腦出血礙無離ICU 報平安預告下周出院
韓後衛金玟哉投拜仁 5000萬歐元破亞洲球員轉會費紀錄
國際邁阿密巴塞化 勢日內簽佐迪艾巴
陳芋汐世界賽10米高台封后 全紅嬋摘銀
體壇快訊：水手友賽挫些路迪
港男籃銀牌開鑼 東方首擊大勝 建龍飛馬絕殺晉裕
大埔新季維持700萬班費 與「和富」分道揚鑣 李志堅目標爭前五
伍家朗韓國賽挫大馬一哥李梓嘉闖次圈
prev
next