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體育

伊雲斯回巢曼聯簽短約 友賽亮相 拉舒福特續約5年 周薪32.5萬鎊

【明報專訊】曼聯昨宣布35歲後衛莊尼伊雲斯回巢簽短約，將隨隊參與今夏季前熱身賽，而「紅魔」昨晚在蘇格蘭愛丁堡友賽法甲球會里昂，這名青訓產品後備上陣45分鐘，球隊憑中場雲迪碧克在下半場撞射建功小勝1：0，季前兩連勝。

近5季效力李斯特城的伊雲斯，今夏離隊後昨意外地重返曼聯簽短期合約。這名紅魔青訓產品效力9季贏過3次英超冠軍，據報他過去數周隨曼聯跟操時，表現令領隊坦夏格的教練團留下深刻印象，終獲短約留用。左閘杜維爾馬拉西亞則因傷未能參與今夏季前之旅。在車路士後衛韋斯利科芬拿已接受前十字韌帶重建手術要長唞，有傳「藍戰士」有意羅致被禠奪紅魔隊長的中堅哈利馬古尼。

奧拿拿抵曼市體測將成魔

此外，曼聯落實與拉舒福特續約至2028年6月，據報其周薪由25萬鎊提升至32.5萬鎊（約328萬港元），成為球會頂薪一族。這名25歲英格蘭國腳稱，自7歲起已成為紅魔一分子，「當我穿上這件球衣時，仍懷着同樣熱誠、自豪感和成功的決心，我已在這間球會取得一些難忘經歷，但還有很多事情要實現，我會繼續堅定地爭取未來數年贏得更多錦標」。至於將加盟曼聯的國際米蘭門將奧拿拿，昨被發現已登機飛往曼徹斯特接受體測，據報轉會費為5100萬歐元（約4.4億港元），再加400萬歐元獎金條款。

文迪脫罪後投羅連安特 簽約兩年

另外，今夏約滿曼城的班捷文文迪於日前獲判強姦等罪名不成立後，這名28歲法籍左閘昨落實加盟法甲球會羅連安特，簽約兩年。

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