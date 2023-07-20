女足世盃開鑼 美國爭三連霸 38歲韋冰露最後探戈 澳洲英格蘭誓當攔路虎

位於E組、力爭三連霸的美國隊，自賽事於1991年成立以來每屆均位列前三名內，惟隊長索爾布恩因傷緣盡決賽周，加上去年友賽先後不敵英格蘭、西班牙及德國隊，無疑為衛冕之路敲起警號。而替「花旗兵」效力17年的38歲前鋒韋冰露亦將於年底掛靴，她稱為美軍披甲是人生中最輝煌的成就，「我只想感謝所有人，我從沒想過足球可把我帶到現在的成就」。

主辦國之一的澳洲隊或成美軍力爭三連霸上的最大「攔路虎」，「袋鼠兵」世界排名雖只得第13，但陣中效力車路士的29歲隊長森卡爾是當今女子球壇最鋒芒畢露的禁區殺手之一，去季帶領「藍戰士」取得聯賽及足總盃冠軍，澳洲隊加上前中後三線水準平均，有望成最大黑馬。

珮迪娜絲領西班牙爭佳績

巴西名將瑪達同迎最後世盃

歐洲球隊方面，英格蘭及西班牙隊實力較突出，D組的英軍雖缺少兩名阿仙奴大將，隊長莉亞威廉臣及歐國盃最佳球員比芙美特皆因前十字韌帶斷裂缺陣，但仍有效力巴塞隆拿的露絲布朗絲、今夏從曼聯免費轉投阿仙奴的阿歷絲雅羅素等骨幹，實力不容忽視。C組的西班牙隊則有應屆金球獎得主珮迪娜絲，這名29歲中場去季協助巴塞女足取三冠王。至於應屆歐國盃亞軍的德國隊熱身賽表現飄忽，曾以2：3不敵贊比亞隊。而法國隊則由去年在男足世界盃曾領沙特阿拉伯隊擊敗阿根廷隊的連拿迪領軍，惟陣中主力嘉圖圖因傷緣盡決賽周。

與法國隊同屬F組的巴西隊雖不是爭標熱門，但陣中6奪金球獎的瑪達將迎最後一屆世界盃，這名在世盃累計入17球的37歲前鋒，能否在最後探戈首嘗站上世界之巔亦是本屆看點之一。

中日韓爭突圍 菲越初戰決賽周

除主辦國澳洲隊外，還有五支亞洲球隊參賽，當中包括中日韓，以及首次參賽的菲律賓及越南隊。2011年冠軍、世界排名第11的日本隊今屆位於C組，陣中有9名外流兵，包括效力曼城中場長谷川唯及利物浦中場長野風花，將連同兩名效力美職的遠藤純及杉田妃和撐起「大和撫子」中場，後防則有曾5奪歐聯的熊谷紗希帶領。

至於應屆亞洲盃冠軍、世界排名第14的中國隊則身處D組，料將依重隊長王珊珊及現外流美職的王霜在前線的入球能力。至於在H組的韓國隊，中場仍然依賴曾效力車路士的池笑然、現分別效力熱刺和白禮頓的趙昭賢及李金玟，而年僅16歲的美韓混血前鋒菲婭亦在大軍名單，她曾在U17亞洲盃外圍賽中對香港隊上演帽子戲法。