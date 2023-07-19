港將分途征戰世界賽公開水域 聶芷彥女子5公里賽列亞洲第4

聶芷彥在上周六出戰女子10公里賽事時，以2小時7分鐘6.30秒完賽，最終獲得亞洲第3名，總排名第29。這名港將昨日轉戰女子5公里賽事延續勇態，游出1小時2分鐘15.70秒，總排名第28；其隊友林柏彤則以1小時2分鐘34.70秒，排第40完成賽事。

總成績列28 德國隊橫掃4金

港隊明戰1500米混合接力

聶芷彥在女子5公里賽事的成績，在亞洲選手中排第4，日籍泳手Ichika Kajimoto以1小時00分56.40秒成亞洲最快，中國隊的王可欣及新加坡隊的劉俐杉分列第2、3。

男子組方面，港隊代表方胤及冼展霆一同出戰5公里賽事，前者游出1小時1分鐘28.40秒得第54，後者則慢0.4秒衝線排第55。

德國隊則於公開水域賽橫掃4面金牌，日前在10公里賽封后的碧克，以59分31.70秒率先完成女子5公里賽事；其隊友韋布洛克在男子5公里賽則以53.58秒封王，同樣成為雙料冠軍。

港隊眾將稍作休息，明早將聯手出戰4×1500米男女混合接力賽，力爭再創佳績。

中國跳水隊團體賽奪冠 今屆第8金

全紅嬋10米高台首名晉決賽

另外，在同日舉行的跳水項目，中國隊派出白鈺鳴、鄭九源、司雅杰和掌敏潔出戰男女團體跳水決賽，終獲489.65分、以34.30分力壓墨西哥隊贏得冠軍，為中國隊贏得今屆第8面金牌。

至於東京奧運金牌得主的中國隊星將全紅嬋，昨伙隊友陳芋汐出戰女子10米高台跳水。16歲的全紅嬋先於初賽以435.60分首名晉級，她在同日的複賽愈戰愈勇，在第2跳先得6個10分，最後一跳再獲4個10分，總成績達451.40分，以21.35分優勢力壓隊友陳芋汐首名晉級今午舉行的決賽。