明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港將分途征戰世界賽公開水域 聶芷彥女子5公里賽列亞洲第4

【明報專訊】世界游泳錦標賽昨續於日本福岡舉行公開水域賽事，4名港隊代表分途出擊，當中聶芷彥在女子5公里賽事游出1小時2分鐘15.70秒，在一眾亞洲泳手中排名第4。

聶芷彥在上周六出戰女子10公里賽事時，以2小時7分鐘6.30秒完賽，最終獲得亞洲第3名，總排名第29。這名港將昨日轉戰女子5公里賽事延續勇態，游出1小時2分鐘15.70秒，總排名第28；其隊友林柏彤則以1小時2分鐘34.70秒，排第40完成賽事。

總成績列28 德國隊橫掃4金

港隊明戰1500米混合接力

聶芷彥在女子5公里賽事的成績，在亞洲選手中排第4，日籍泳手Ichika Kajimoto以1小時00分56.40秒成亞洲最快，中國隊的王可欣及新加坡隊的劉俐杉分列第2、3。

男子組方面，港隊代表方胤及冼展霆一同出戰5公里賽事，前者游出1小時1分鐘28.40秒得第54，後者則慢0.4秒衝線排第55。

德國隊則於公開水域賽橫掃4面金牌，日前在10公里賽封后的碧克，以59分31.70秒率先完成女子5公里賽事；其隊友韋布洛克在男子5公里賽則以53.58秒封王，同樣成為雙料冠軍。

港隊眾將稍作休息，明早將聯手出戰4×1500米男女混合接力賽，力爭再創佳績。

中國跳水隊團體賽奪冠 今屆第8金

全紅嬋10米高台首名晉決賽

另外，在同日舉行的跳水項目，中國隊派出白鈺鳴、鄭九源、司雅杰和掌敏潔出戰男女團體跳水決賽，終獲489.65分、以34.30分力壓墨西哥隊贏得冠軍，為中國隊贏得今屆第8面金牌。

至於東京奧運金牌得主的中國隊星將全紅嬋，昨伙隊友陳芋汐出戰女子10米高台跳水。16歲的全紅嬋先於初賽以435.60分首名晉級，她在同日的複賽愈戰愈勇，在第2跳先得6個10分，最後一跳再獲4個10分，總成績達451.40分，以21.35分優勢力壓隊友陳芋汐首名晉級今午舉行的決賽。

上 / 下一篇新聞