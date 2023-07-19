體壇快訊：港七欖賽後年移師啟德

雙楊配韓國賽晉次圈

楊雅婷／楊霈霖昨於韓國羽毛球公開賽女雙首圈，直落兩局挫美國組合晉級，次圈將對日籍組合。而伍家朗及李卓耀將在男單首圈分途出戰馬來西亞隊名將李梓嘉及東道主球手李宥奎。

菲比斯成列斯聯班主之一

新季降班英冠的列斯聯昨宣布，球會將所有股權售予美式足球聯盟（NFL）球隊三藩市49人的投資部門「49ers Enterprises」，出任班主6年的拉迪沙尼完成賣盤，據報收購金額達1.7億鎊（約17億港元），游泳名將菲比斯亦有參與收購。

佐高域摔球拍被罰款

佐高域日前在溫布頓網球錦標賽男單決賽不敵卡路士艾卡拉斯屈居亞軍，因在第3盤遭破發時怒摔球拍而被裁判警告，溫網賽會昨以「違反體育精神行為」為由，向這塞爾維亞籍名將罰款8000歐元（約6.9萬港元），將於其亞軍獎金中扣除。

珍寶車隊擬告釀意外觀眾

環法單車賽黃衣擁有者維基加特所效力的珍寶車隊，據報考慮對在第15站引發大規模意外的觀眾採取法律行動。事緣同效力珍寶車隊的美籍車手古斯撞到一名試圖用手機自拍的觀眾，失去平衡而跌倒，並導致約20名車手躲避不及「炒車」。