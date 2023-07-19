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體育

曼聯名宿傑斯家暴案獲撤控

【明報專訊】多間英國傳媒昨報道，曼聯名宿傑斯（圖）對前女友的家暴案，在控方突然撤回起訴，令這名威爾斯隊前帥正式獲撤銷家暴指控。

前女友棄出庭作供

現年49歲的傑斯於2020年11月涉嫌兩項襲擊罪名被捕，被指於2017年8月至2020年11月期間，向當時的女友Kate Greville家暴及曾襲擊女友的妹妹Emma，令這曼聯名宿一度被警方拘留。傑斯去年8月受審時一直否認指控，案件原定本月31日重審，不過控方昨向檢察官撤回指控及獲批。據報Kate不願意再出庭作證，理由是在首次審訊過程中，已對她和妹妹都身心俱疲造成傷害。傑斯是「紅魔」歷來上陣次數最多的球員，共披甲963場。

曼聯今晚9時出戰季前第2場友賽，在蘇格蘭愛丁堡對法甲球會里昂，對手主帥為曾效紅魔的法國名宿白蘭斯。曼聯多名日前歸隊的國腳料仍未能上陣。轉會新聞名記羅曼奴透露，紅魔中場般奴費南迪斯上月曾拒絕多過兩間沙特阿拉伯球會招手，因他想留隊贏得更多錦標。

車路士訪美缺7將 奧巴傳投馬賽

另邊廂，車路士公布今夏美國之旅29人大軍，新加盟的尼干古及尼高拉斯積臣均在陣，但至少7名球員不在名單，包括再次重傷的後衛韋斯利科芬拿、較遲歸隊的列斯占士，正養傷的班洛特巴迪亞舒尼及布查，而奧巴美揚、薛耶治及盧卡古亦榜上無名，據報奧巴美揚已跟法甲馬賽達成個人協議，將簽約3年。

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