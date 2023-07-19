C朗：100%不重返歐洲聯賽 「沙特聯比美職聯更好」 稱為該西亞國打開發展大門

艾納斯昨在C朗的祖國葡萄牙友賽，新一季由上季執教巴甲球會保地花高的61歲葡籍教頭路爾斯卡斯特羅領軍，面對名帥賓尼迪斯執掌的切爾達，C朗聯同新兵中場波索域齊正選。這名38歲球星在上半場曾有記頭槌僅柱邊出界，最終上陣48分鐘被換出時仍互交白卷，但戰至52分鐘艾納斯有守將領紅被逐後，於57至75分鐘內連失5球，最終以0：5大敗。

看好水平將超越土超荷甲

艾納斯友賽吞切爾達五蛋

不過焦點落在C朗賽後接受葡萄牙傳媒訪問的內容，親口承認他重返歐洲聯賽的大門已「完全關閉」，「我100%肯定不會重返歐洲聯賽，我已經38歲了，而且歐洲足球已失去很多質素，英超是唯一例外，他們遠領先其他聯賽。葡超是不錯，但不是頂級聯賽」。

C朗又意有所指最近有球王美斯加盟國際邁阿密的美職聯，「沙特聯比美職聯更好。之前我被批評去沙特，現在發生了甚麼事？我開啟了通往沙特聯的大門，頂級球員都紛紛來到。當年我加盟祖雲達斯前，意甲發展曾陷入停滯，我來到後聯賽就開始復蘇。無論基斯坦奴去到哪裏，都會引起各界更大興趣」。他重提說過沙特聯3年後將會成為非常有競爭力的聯賽，但昨補充若以如今發展速度，認為聯賽水平將會一年內超越土耳其及荷蘭的頂級聯賽。他又反駁歐洲足協會長施菲林曾稱沙特聯只是快將掛靴球員才來的說法，舉例今夏分別加盟伊蒂哈德和希拉爾的兩名葡籍後輩祖達和魯賓尼維斯，便屬仍然年輕當打的例子。

上季沙特聯亞軍的艾納斯，陣中外援球星除了C朗、波索域、泰利斯卡、金珍洙及奧斯賓拿，據報上季外借至西維爾的30歲曼聯左閘阿歷士迪尼斯，以及法甲球隊朗斯28歲隊長中場施高科芬拿，亦快將加盟做C朗隊友。

艾阿里逾2億斟馬列斯遭拒

另外，據報曼城翼鋒馬列斯已同意轉投沙特聯球會艾阿里，與羅拔圖法明奴合作，但首份報價1800萬鎊（約1.8億港元）轉會費再加500萬鎊（約5,100萬港元）浮動條款，已被這支英超冠軍拒絕。