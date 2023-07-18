美斯登陸邁阿密 近兩萬球迷冒雨主場歡迎

國際邁阿密昨早在主場DRV PNK球場為新加盟的美斯及布斯基斯安排亮相儀式，但受雷暴天氣影響延遲了約90分鐘才舉行，惟無阻近2萬名球迷冒雨入場一睹美斯風采。美斯感謝邁阿密球迷的熱情，稱希望可盡快參與訓練，「我非常高興與家人選擇來到邁阿密，我肯定我們將會創造很多美好時光。我依然保持爭勝的決心，很想開始訓練和比賽，幫助球隊進步」。據報美斯年薪介乎5000萬至6000萬美元（約3.9億至4.6億港元）。至於與美斯在巴塞做過13年隊友的35歲西班牙前國腳中場布斯基斯，則將穿上5號球衣，他亦為加盟國際邁阿密感高興。

布斯基斯同亮相穿5號

最快周六地標鬥藍十字

國際邁阿密班主之一的碧咸昨在亮相儀式再度感慨發言，「我們正在建立一支代表這個特別地方和人民的球隊。球迷讓國際邁阿密變得獨一無二，非常感謝大家的熱情、活力和信任」。盛傳美斯和布斯基斯最快將於周六早上對墨西哥藍十字的美墨聯賽盃上演「地標戰」。