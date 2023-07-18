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體育

馬古尼被褫奪曼聯隊長 網上發文難掩失望 般費成下任隊長大熱

【明報專訊】曼聯中堅哈利馬古尼在社交網宣布，新一季將被褫奪「紅魔」隊長一職，承認對此感非常失望，但仍會全力支持接任隊長臂章人選。這名30歲英格蘭國腳上季在領隊坦夏格麾下已失正選，據報獲韋斯咸等多支英超球隊垂青。

馬古尼前晚在社交網發文，稱與領隊坦夏格溝通，獲告知新季將會更換隊長，「他（坦夏格）向我解釋理由，我非常失望，但仍會在每次穿上曼聯球衣時全力以赴」。他續稱擔任曼聯隊長3年半感光榮，視為職業生涯最自豪時刻之一，並感謝前帥蘇斯克查將這職責交給他，又提及他將會全力支持接任隊長的隊友。曼聯亦發聲明感謝馬古尼過去3年半任隊長的貢獻，並補充會在適時宣布新隊長。外界一般預計，上季在馬古尼未有上陣時，已長期任隊長的中場般奴費南迪斯將是大熱人選。

拉舒福特勢續約5年

馬古尼於2019年夏天由李斯特城加盟曼聯，2020年1月獲蘇斯克查任命為隊長至今，但上季坦夏格接手後，這名近季表現不穩的中堅漸失正選，全季上陣31場只有16場正選，淪為利辛度馬天尼斯及華拉尼之後的後備中堅，他於2025年夏天才約滿。英國《天空體育》報道，韋斯咸及車路士等多隊英超均有意求購馬古尼，當中韋斯咸機會最大，轉會費介乎3000至4000萬鎊（約3億至4億港元）。韋斯咸將於今晚7時在澳洲珀斯友賽熱刺，領隊莫耶斯則拒絕談論馬古尼的轉會傳聞。此外，據報紅魔已跟前鋒拉舒福特達成協議，將續約5年。

奧拿拿赴英體測在即

甸恩軒達臣或投森林

另外，多個傳媒報道，曼聯羅致國際米蘭門將奧拿拿一事終達成協議，轉會費約5000萬歐元（約4.3億港元）再加浮動條款。這名27歲喀麥隆國腳將接受體測，預計簽約5年至2028年，還有一年自動續約條款。報道稱曼聯正為對方辦簽證，以便隨時可隨隊參與美國季前之旅。

在迪基亞早前自由身離隊後，奧拿拿將成曼聯新正選門將，其轉會費將是歷來身價第4貴門將，轉會費更高為阿列沙巴拿加、艾利臣比加及保方。與此同時，曼聯另一門將甸恩軒達臣，據報將以轉會費約2000萬鎊（約2.02億港元），轉投上季已借至的諾定咸森林，紅魔則考慮求購日職球隊浦和紅鑽的20歲日籍混血門將鈴木彩艷作副選。

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