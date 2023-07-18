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體育

艾卡拉斯首奪溫網 破四大天王壟斷 佐高域五連霸夢碎 讚後浪集三巨頭優點

【明報專訊】「世一」西班牙籍球手卡路士艾卡拉斯，昨在溫布頓網球錦標賽男單決賽激戰4小時42分鐘，以盤數3：2反勝力爭五連霸的塞爾維亞籍名將佐高域，打破網壇「四大天王」近20年壟斷冠軍的局面，賽後這名首次在溫網封王的好手，被佐高域形容是他、拿度和費達拿的混合體，但艾卡拉斯否認，並鼓勵年輕球手效法他擊敗對方。

20歲的艾卡拉斯職業生涯首闖溫網男單決賽，面對7屆冠軍佐高域，雙方賽前兩次交手各勝一次，昨仗是二人首度在決賽交鋒。36歲的佐高域首盤很快入局，初段便兩度打破對方發球局，先贏6：1。艾卡拉斯在次盤漸入佳境，拉成均勢下終在決勝局反勝細分8：6，以局數7：6險勝扳平。他其後兩盤分別勝6：1和輸3：6。

次盤力挽扳平 決勝盤關鍵破發制勝

雙方在決勝盤頭3局均有破發機會，結果艾卡拉斯第3局把握機會，以一記反手超身球拿下關鍵破發，佐高域其後一度將球拍打爛發洩，遭裁判警告。及後雙方互保發球局下，最終艾卡拉斯以6：4取勝，以盤數3：2力挫佐高域，首奪溫網錦標，亦是他自去年美國公開賽後，生涯第2座大滿貫冠軍，亦是除了費達拿、佐高域、拿度及梅利之外，過去20年來第5名在溫網封王的球手。

勉年輕球手效法「擊敗佐高域」

艾卡拉斯說：「我除了創造歷史，也打敗10年來在中央球場不敗、以及正處於最佳狀態的佐高域，我為此心花怒放，肯定沒齒難忘。我愛上了草地，現是人生最快樂的一刻。」他又鼓勵年輕網球手亦可像他般擊敗佐高域。艾卡拉斯又總結5周前在法國公開賽4強被佐高域淘汰一事道：「我已判若兩人，自那次落敗後，我學習和成熟了很多，能面對壓力和緊張，永不沮喪和放棄，每場比賽都會奮戰到最後一球。」

五連霸夢碎的佐高域則說：「我沒預期艾卡拉斯在草地賽有出色發揮，但他已證明是世上最佳網球手。老實說，我從沒遇上像他這樣的對手。」對於過去一年外界指艾卡拉斯同時擁有佐高域、拿度和費達拿打法優點的說法，佐高域認同道：「他還有西班牙鬥牛的精神、高昂的戰意和難以置信的防守，就像拿度般，反手削球也有點似我，但拿度和費達拿都各有優點和缺點，艾卡拉斯卻是技術最全面的。」艾卡拉斯則回應稱「他可能是對的，但我現在不想思考這方面。我就是完完整整的艾卡拉斯」。

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