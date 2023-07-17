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體育

體壇快訊：香港金牛NBL四連敗

【明報專訊】香港金牛昨晚縱有美籍外援甘普取得全場最高的50分，但另外兩名外援迪加拿和蘇萊蒙缺陣下，在全國男子籃球聯賽（NBL）作客以99：106不敵江西贛馳，吞四連敗，目前戰績2勝4負。金牛將於周三晚作客有港將吳松峻在陣的石家莊翔藍。

勒邦占士新季改穿23號

效力洛杉磯湖人勒邦占士來季將改穿23號球衣。去年8月，NBA宣佈退役比爾羅素的6號球衣，以紀念這名在去年7月去世的波士頓塞爾特人的傳奇中鋒。雖然NBA稱原穿6號球衣的球員不受此限，但出於對羅素的尊重，占士終決定改穿23號。

英力士車隊環法兩連勝

環法單車賽第14站的冠軍續是來自英力士車隊，22歲的西班牙籍車手卡路士洛迪古斯，利用下坡路段力壓阿聯酋航空隊的普加查和珍寶隊的維基加特衝線，總成績排名升至第3位。而維基加特本站雖僅得第3，但穩居總成績榜首，續是黃色戰衣的擁有者，並與普加查保持10秒差距。

女長城首闖世排聯決賽

中國隊昨晨在FIVB世界女排聯賽總決賽4強戰，藉主攻手李盈瑩獨取14分，以局數3：0擊敗頭號種子的波蘭隊，首度躋身總決賽。「女長城」曾在香港分站以0：3不敵波蘭隊，昨仗報卻前仇。同日另一場準決賽，2018年首屆比賽獲亞軍的土耳其隊，以3：1挫東道主3屆盟主美國隊晉級。

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