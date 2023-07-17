未隨利物浦征德國 法賓奴勢轉戰沙特

利物浦大軍32將已抵埗德國，備戰當時時間周三友賽卡爾斯魯厄的首場季前熱身賽，料中場新兵阿歷斯麥阿里士打及蘇保斯拉爾有望「地標」。惟近期與伊蒂哈德扯上關係的法賓奴未有隨隊，相信甚有機會離開效力5季的「紅軍」。同時據報33歲中場佐敦軒達臣雖已與會方商談轉會伊蒂法克一事，但仍有前赴德國。《每日郵報》報道，如果他最終以70萬周薪（約716萬港元）過檔，其收入將只不及賓施馬、基斯坦奴朗拿度、基利安麥巴比等6名球員。

此外，上季由紅軍轉會拜仁慕尼黑的前鋒沙迪奧文尼，被這支德甲班霸的教練杜曹指表現未如預期，故此已盛傳已被會方以1700萬鎊（約1.3億港元）放售。

迪基亞傳獲西維爾招手

另據據英國天空體育報道，應屆歐洲協會聯賽冠軍韋斯咸欲羅致曼聯中堅哈利馬古尼，不論以借用或永久轉會形式。不過，傳言他的近20萬鎊周薪，或成「鎚仔幫」卻步主因。至於已離開「紅魔」的門將迪基亞，據報獲歐霸冠軍西維爾招手。