美斯官宣投邁阿密 班主碧咸：夢想成真

當美職於2018年1月宣布國際邁阿密加入時，美斯曾於社交媒體發文恭喜，並開玩笑說會在幾年後加盟美職。而一眾國際邁阿密班主，包括碧咸在內，曾在2019年9月乘私人飛機赴巴塞隆拿，與美斯父親兼經理人佐治會面，與其建立關係並提出希望羅致美斯的想法。

傳獲蘋果公司收入分成

直至今年4月，當時已有很多傳聞指出美斯將在合約結束後離開巴黎聖日耳門（PSG），而科技巨頭蘋果公司便提出與美斯合作的想法，將他帶進美職。儘管國際邁阿密並未直接參與蘋果與美斯的討論，但蘋果的介入無疑促進美斯加盟美職的選擇。據報美斯能得到蘋果一定比例的收入分成，包括新國際訂戶的收入分成。

而在昨晨美斯終落實加盟國際邁阿密後，班主之一的碧咸在社交媒體上感慨發文，歡迎這名36歲阿根廷球王，「新的一章即將展開。10年前我展開這個旅程時，我已夢想將世界上最偉大的球員帶到邁阿密。今日夢想終於成真，我非常驕傲能有像美斯這樣級數的球員加盟，同時我也很開心能迎來這名朋友，與他的家人」。