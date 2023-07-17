明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

禾祖素娃寫非種子歷史 溫網挫查比雅封后 慶結婚一周年

【明報專訊】捷克籍球手禾祖素娃在溫布頓網球錦標賽女單決賽，爆冷以直落兩盤打敗6號種子突尼斯籍的查比雅，不但贏得個人職業生涯首個大滿貫冠軍，而且是踏入職業賽年代以來，溫網歷來首名非種子球手封后。這名左手將賽後稱，會與遠道而來的丈夫慶祝結婚一周年，而自己的身上會再添一個紋身。

禾祖素娃面對爭取為非洲贏得首個大滿貫女單冠軍的查比雅，兩盤比賽均克服初段落後的劣勢，最後以直落兩盤6：4獲勝，繼娜華蒂露娃、露禾娜及姬維杜娃後，成為第4個在捷克出生的溫網女單冠軍球手。24歲的禾祖素娃說：「我現在不知可說什麼。我是一個非種子球手，網球是瘋狂的！」世界排名42的她將首次躋身十大，她過去最高排名是2019年7月的第14位，主因是她當年亦以非種子球手的身分，闖入法國公開賽決賽，惟不敵已退般的澳洲籍名宿巴迪屈居亞軍。

與教練打賭 奪冠齊紋身

禾祖素娃總結今屆賽事道：「兩周的比賽令我筋疲力盡，決賽之前也十分緊張，我想或者現在會喝一些啤酒。」然而，四肢都有紋身的她透露，早前曾與教練靴尼治打睹，「他說如果我在贏得首個大滿貫，他便會紋身，所以我倆將會去做這件事，但現在大家未知會紋什麼」。禾祖素娃目前身上的紋身是多元化的，例如紋上「沒有下雨，沒有花朵」、「沒問題的」，以及一些詞語如心臟、鬱金香和數目字13等。

她又特別提及剛結婚一周年的丈夫，今次特別由布拉格前來觀戰，「他令我驚喜。我勝出後看見他在哭。我想這是8年以來，我首次目睹他情緒激動」。她可從溫網摘冠獲得獎金230萬鎊（約2350萬港元），她其中一件會做的事情是買一些更好的魚給家中的愛貓吃。

三闖大滿貫決賽皆失冠

查比雅：生涯最痛失敗

28歲球手查比雅賽後坦言，正面對「職業賽生涯最痛楚的失敗」，又稱「我現在是非常、非常的艱難，而且還被拍下醜怪的哭相」。她強調不會放棄，希望未來再接再厲，捲土重來，而她感到欣慰的是，賽後獲曾四奪大滿貫的40歲好友比利時籍名將「阿金」克莉絲達絲安慰。今次是她繼去年的溫網和美國公開賽後，第3次在大滿貫決賽功虧一簣。

男雙決賽方面，英籍的施古斯基及荷蘭籍的古洛夫組合，連續兩盤6：4挫西班牙籍的格蘭奴拿斯及阿根廷籍的施巴路斯封王。

上 / 下一篇新聞