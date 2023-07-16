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體育

賴斯落實10億投阿仙奴 破隊史轉會費紀錄 千字文告別韋斯咸

【明報專訊】阿仙奴昨落實韋斯咸中場迪格蘭賴斯加盟，續披41號球衣。據報雙方簽約5年，轉會費為破隊史紀錄的1.05億鎊（約10.6億港元）。這名24歲英格蘭國腳稱，領隊阿迪達是他成為「廠兵」主因。

阿仙奴昨特別在官方YouTube頻道開直播，顯示阿迪達於會議室內向全隊球員宣布賴斯加盟，這名新兵亦已穿上「兵工廠」的訓練衫現身，分享加盟感受。他承認對韋斯咸有深厚感情，離開決定不易，但提及阿迪達是他來投主因之一，「我相信阿迪達及他正打造的球隊，相信他可充分發揮我的作用，帶領我邁向新里程。我很期待阿仙奴的未來，並希望協助球隊重返高峰」。他亦是繼夏維斯及祖利安添巴後，今夏第3名新「廠兵」。阿迪達認為，賴斯在英超已展示高水平表現，且年僅24歲已有承擔責任和做隊長的能力，能在阿仙奴取得成功。

賴斯效力韋斯咸9年，2014年加入青訓，並在一隊7季共上陣245場，上季任隊長高舉歐洲協會聯賽獎盃。他在韋斯咸官網發布公開信與會方道別及回憶過去心路歷程，直言「我永遠視韋斯咸為家」。據報「鎚仔幫」將求購阿積士防中艾臣奧馬艾華利斯以填補空缺。

班捷文文迪強姦罪脫

另外，前曼城左閘班捷文文迪昨獲判一項強姦及一項強姦未遂罪名不成立，連同今年初6項控罪獲判無罪，結束約兩年官非。這名28歲法籍守將今夏約滿回復自由身，其律師稱他將爭取重返頂級聯賽落班。

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