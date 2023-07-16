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體育

新帥巴拿莫域豪言領東方贏盡錦標

【明報專訊】香港東方上周宣布易帥，聘請曾執教南華的冠軍教頭巴拿莫域，球隊昨於元朗體育會賽馬會大樓舉行公開操練。來自波斯尼亞的巴拿莫域剛到埗一星期，他盼為東方注入獨有的籃球哲學，目標是領「藍軍」贏盡錦標。

巴拿莫域在2018至21年執教南華，以全勝姿態贏得2019年香港男子高級組籃球聯賽及甲一聯賽總冠軍，隨後因疫情離港。今次接掌東方帥印，他直言重返香港感覺像回家，到埗後一周很滿意球員的表現，並指「東方目標是贏盡全部錦標」。

銀牌賽將於周三率先開鑼，東方首戰先鬥漢友。巴拿莫域直言，爭標路上最大敵人為時間，「籃球沒有魔法，不會一、兩日改變所有事。我們正建立體系和化學作用，找到大家的定位，要慢慢來」。他又期望為球隊注入其籃球哲學，「我想加強球員技術，個人變強了團隊才會變強，當然還有強硬防守，希望所有人知道在不同情况該做甚麼」。

新人事新作風，東方隊長陳兆榮亦稱在巴拿莫域麾下有新體驗，「舊帥主張給空間我們發揮，但新帥面對同樣情况，更主張預先想好解決方法，要我們跟着做 。有好多戰術要記，大家都在努力學習」。

香港金牛NBL作客江西誓止頹

另外，香港金牛將於今晚7時半的全國男子籃球聯賽（NBL）作客江西贛馳，力爭終止連敗走勢。

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