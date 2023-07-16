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體育

南區新帥楊正光盼踢「漂亮足球」 劍指港超三甲及盃賽

【明報專訊】上季菁英盃冠軍冠忠南區昨早公開操練，新任主教練楊正光期望球隊風格由防守反擊改為能用球組織的「漂亮足球」。他與隊長佐佐木周均期望新季劍指三甲及續爭盃賽錦標。

南區上季首奪菁英盃，新季23人大軍有8名新兵，包括深水埗守將黎格爾、港會翼鋒李小恆、晉峰翼鋒羅拔奧度、曾獲選港超最佳11人的前天水圍飛馬後衛古安奴、從傑志借用的港將趙聡悟，以及3名小將。7名離隊球員包括轉投理文的杜度、兩名港將劉學銘與簡嘉亨、掛靴的門將謝德謙等。

47歲的楊正光接掌鄭兆聰的帥印，他去年任傑志青訓教練，今次繼在富力R&F後，相隔3年再做港超球隊主帥。他認為南區是有潛力和競爭力球隊，可踢出「漂亮足球」，「球隊上季有錦標，接手壓力是有，但要踢出風格。南區以往防守反擊很有效率，今季希望踢得進取點，能用球組織、加強小組配合及高位壓迫」。過去曾在天水圍飛馬及東方與楊正光共事的南區中場鞠盈智稱，了解對方風格，「操練兩周已感受到訓練強度很高」。

下月初赴梅州集訓一星期

楊正光稱組軍基本完成，在前中後位置都加入年輕球員後，期望加強活力和後備兵源，並透露下月初將到中國梅州集訓一周。隊長佐佐木周稱雖上季獲菁英盃，但承認對聯賽只得第5名感失望，故新季想爭聯賽三甲及更多盃賽錦標，從而取得亞洲賽席位。

南區新主席黃焯添透露，今季班費約800萬元，期望聯賽續爭3至5名、像上季取一個錦標，又稱球隊準備好亞洲賽牌照，若來季奪相關席位時，一定有興趣參賽。

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