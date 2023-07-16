考教練牌遇阻滯 李慧詩征亞運成數僅半

不欲報讀基礎教練班

李慧詩在上屆雅加達亞運贏得2金1銀，惟這名「女車神」在東京奧運後淡出港隊，上月宣布退役。她在台上與一班將於9月出戰杭州亞運的港將分享減壓方法。此外，她曾表示希望轉任港隊短途組教練，協助楊礎搖等師妹，但昨坦承考取教練牌照遇上阻滯，「要考牌就要先報讀教練班和實習，但我不太想報這個基礎班，因主要是教導學生和學校，跟我本身做的事不一樣」。

李慧詩表示本身沒跟香港體育學院簽約，故沒特別在某時間內要做到什麼，以教練身分出席杭州亞運的機會只是五成。不過，她談起港隊短途組時，看好男女隊皆有力爭佳績，「他們會有自己的目標，由他們萬馬奔馳，不要有太大壓力。凱林賽可借助外力，男女隊都有機會」。

擬休假一年遊世界

李慧詩又計劃休假一年，趁機遊覽世界，「我想去古羅馬、西域，以及南北極，一些未去過的地方。後運動員生活步伐都沒變慢，因一有時間我就會做不同的事，若加入單車隊做教練，能做到不同事情的機會少很多」。

由港協、奧夢成真及奧苗計劃呈獻的夏日城市運動嘉年華，在上周四至今日假奧海城二期舉行，是次活動旨在啟發學童對運動的興趣，藉此向社區宣揚奧林匹克精神及推廣體育知識，為城市注入活力。