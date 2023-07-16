安賽龍轟羽聯拖欠獎金 稱遭無理罰款 「別說最重視球員福利」

6月印尼賽奪冠未收獎金 「早應在球員戶口」

安賽龍於5月中蘇迪曼盃因傷退賽，並因此棄戰6月初的新加坡公開賽，待同月中的印尼公開賽復出並奪冠。安賽龍日前在社交網公開BWF寄給丹麥羽協的信件，表示因他沒現身新加坡賽而被罰款5000美元（約3.9萬港元），他解釋當時正就傷患進行復健，若加上機票和住宿花費近5000美元，若到新加坡參賽，勢必影響印尼賽的狀態。

安賽龍同時指控BWF「拖糧」，至今仍未收到印尼公開賽8.75萬美元（約68萬港元）冠軍獎金。按照規定，BWF未能在3周內發放獎金，須多付每周0.25%的利息，安賽龍說：「諷刺的是，至今仍未收到印尼賽獎金，這筆獎金理應早已在球員的戶口。」

BWF駁斥斷章取義 安賽龍質疑「錯在哪裏」

按BWF規定，單打世界排名頭15、雙打頭10的球員，必須參與750等級賽事，新加坡賽是其中之一。因此安賽龍臨時退賽，亦沒參加媒體日才被罰款。對於安賽龍的指控，BWF強調「球員福利對BWF至關重要」，但澄清安賽龍的聲明中某部分並不準確且斷章取義，對此感到不滿，會再和他及相關協會進行討論。

安賽龍昨於社交網跟BWF隔空交火，要求對方解釋自己「錯在哪裏」。他說：「首先，要球員受傷都自費前往比賽地，這樣公平嗎？我不只說我自己，對其他球員來說，預算有限，就算沒參賽亦須承擔前往比賽地的交通費，這對他們的財政預算是一大影響。別告訴我，你們最重視球員福利。如果是這樣的話，你們應承擔那些需要前來參與推廣活動球員的機票，以及至少一至兩天的酒店費用。」